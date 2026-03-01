Trump: zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu

Trump: rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie Źródło: Truth Social

Informację o śmierci 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu Donald Trump przekazał w wywiadzie dla Fox News. - To postępuje szybko. Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki odnieśliśmy - 48 przywódców zginęło w jednej chwili - mówił.

W osobnym wywiadzie dla magazynu "Atlantic" prezydent USA poinformował, że nowe władze Iranu chcą z nim rozmawiać.

- Chcą rozmawiać i zgodziłem się, by rozmawiać, więc będę z nimi rozmawiać. Powinni byli zrobić to wcześniej. Powinni byli wcześniej dać to, co było bardzo praktyczne i łatwe do zrobienia. Zbyt długo czekali - oświadczył Trump drugiego dnia operacji wymierzonej w reżim irański.

Atak na Iran i odwet

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych wysokich rangą przedstawicieli władz.

W odpowiedzi irańskie rakiety i drony zaatakowały amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie, a także Izrael. W ostrzale ucierpiały również cztery lotniska cywilne w Kuwejcie, Dubaju, Abu Zabi i Katarze.

W niedzielę odbędzie się pilna narada ministrów spraw zagranicznych państw należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Zrzesza ona Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

