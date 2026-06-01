Świat Donald Trump o negocjacjach z Iranem: usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się Oprac. Kuba Koprzywa |

"Iran naprawdę chce zawrzeć porozumienie i będzie ono korzystne dla USA oraz tych, którzy są z nami" - przekazał Trump.

Stwierdził jednak, że negocjacje z Iranem są trudniejsze z powodu komentarzy polityków wokół konfliktu. "DUŻO trudniej jest mi właściwie wykonywać swoją pracę i negocjować, gdy polityczni karierowicze nieustannie, na niespotykanym dotąd poziomie, negatywnie 'ćwierkają', że powinienem działać szybciej lub wolniej, prowadzić wojnę lub jej nie prowadzić czy cokolwiek innego" - ocenił.

"Po prostu usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się, w końcu wszystko się dobrze ułoży - zawsze tak jest!" - podsumował.

Wpis Trumpa pojawił się kilka godzin po tym, jak wojsko USA potwierdziło, że przeprowadziło w niedzielę "uderzenia w samoobronie" na Iran. Było to, zdaniem Dowództwa Centralnego USA, odpowiedzią na "agresywne" działania Iranu. Teheran w poniedziałek rano ogłosił natomiast, że przeprowadził uderzenie na bazę lotniczą, wykorzystaną według Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej w amerykańskim ataku na Iran.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany. W niedzielę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi poinformował, że rozmowy pomiędzy jego krajem a USA trwają.

