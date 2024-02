Stoltenberg o "istocie NATO" i obronie sojuszników

Jest to ważne, abyśmy zarówno działaniami, jak i słowami mówili jasno, że trzymamy się zobowiązania NATO do obrony i ochrony wszystkich sojuszników - podkreślił w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zorganizował w środę konferencję prasową w przeddzień posiedzenia ministrów obrony Sojuszu. - W tym roku spodziewam się, że 18 sojuszników spełni wymóg wydatkowania dwóch procent PKB na obronność - mówił. - To jest kolejny rekord i sześciokrotny wzrost od 2014 roku, gdy tylko trzy kraje sojusznicze spełniły ten cel - dodał.

Stoltenberg podkreślił, że w tym roku europejskie kraje będące członkami Sojuszu zainwestują razem 380 miliardów dolarów w obronność, co stanowi dwa procent połączonych PKB tych państw . - Robimy realny postęp - ocenił. Zaznaczył jednak, że w tym zakresie "niektóre kraje nadal mają sporo do zrobienia".

- Nie wolno nam przyjmować pokoju jako czegoś, co dano nam raz na zawsze, ale też nie ma bezpośredniego zagrożenia wojskowego dla jakiegokolwiek z sojuszników - powiedział Stoltenberg.

Stoltenberg o istocie NATO

Odniósł się także do wypowiedzi Donalda Trump a, który stwierdził, że "zachęcałby" Rosję , by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump.

Jens Stoltenberg powiedział: - Cała idea NATO jest taka, że atak na jednego sojusznika powoduje reakcję całego Sojuszu. Tak długo, jak będziemy trzymać się tego przesłania razem, zapobiegamy atakowi na jakiegokolwiek z naszych sojuszników. A zatem cel NATO, istota NATO to zapobieganie wojnie, zachowywanie pokoju.

Jak dodał, "jakakolwiek sugestia, że nie będziemy się bronić nawzajem, że nie będziemy się chronić, to podminowywanie wspólnego bezpieczeństwa, zwiększenie ryzyka". - A zatem jest to ważne, abyśmy zarówno działaniami, jak i słowami mówili jasno, że trzymamy się zobowiązania NATO do obrony i ochrony wszystkich sojuszników - stwierdził.