Szef Rady Europejskiej o słowach Donalda Trumpa: lekkomyślne. "Służą wyłącznie interesom Putina"

Były prezydent USA Donald Trump powiedział, że "zachęcałby" Rosję , by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO , które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump.

Michel: słowa Trumpa służą wyłącznie interesom Putina

Jak stwierdził, tego typu wypowiedzi "nie przynoszą światu większego bezpieczeństwa ani pokoju". "Wręcz przeciwnie, raz jeszcze podkreślają potrzebę, by Unia Europejska dalej pilnie rozwijała swoją strategiczną autonomię i inwestowała w swoją własną obronność" - podkreślił we wpisie, zamieszczonym na platformie X. Dodał, że należy zapewnić, by "nasz Sojusz pozostał silny".