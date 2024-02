Była rzeczniczka amerykańskiej dyplomacji dla TVN24: pracowałam dla Trumpa, jestem bardzo rozczarowana

Te słowa są haniebne. Pracowałam dla byłego prezydenta, jestem bardzo rozczarowana i myślę, że wielu Amerykanów jest zaniepokojonych, słysząc to, co mówi - powiedziała w rozmowie z TVN24 Heather Nauert, była rzeczniczka amerykańskiej dyplomacji za czasów prezydenta Donalda Trumpa, wieloletnia dziennikarka Fox News i członkini delegacji UNHCR na Ukrainę, komentując sobotnią wypowiedź Trumpa.

Nauert: uważam, że te słowa są haniebne

- Chcę powiedzieć, że po tym, co powiedział prezydent Trump, to często potem nie pasuje do działań, które podejmuje. Jego administracja wprowadziła jedne z najsilniejszych sankcji oraz działań przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, więc mogłabym powiedzieć: poczekajmy, zobaczmy, co dalej nastąpi - dodała.