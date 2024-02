Amerykańscy senatorowie o słowach Trumpa. "To chyba najbardziej szokujące wystąpienie, jakie w życiu słyszałem"

Ludzie tutaj są zbulwersowani tymi słowami. I nie dziwię się, że Polacy są pełni obaw - mówiła w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcinem Wroną senator Jeanne Shaheen, komentując słowa Donalda Trumpa o Rosji i NATO. Senator niezależny Angus King przyznał, że "to chyba najbardziej szokujące wystąpienie, jakie w życiu słyszał". Z kolei senator Eric Schmitt stwierdził, że "w stanie Missouri, który reprezentuje, ludzie są zszokowani tym, że amerykańscy podatnicy muszą subsydiować NATO na taką skalę".

Były prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę na wiecu, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump. Wypowiedź skrytykował m.in. Biały Dom

Trump o sojusznikach w NATO: Nie płacą? Niech Rosja robi z nimi, co jej się podoba

Senator Shaheen: nie dziwię się, że Polacy są pełni obaw

Słowa ubiegającego się o nominację republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich Trumpa komentowali w rozmowie z korespondentem "Faktów" w Waszyngtonie TVN Marcinem Wroną przedstawiciele amerykańskiego Senatu.

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen ze stanu New Hampshire, przedstawicielka komisji spraw zagranicznych, mówiła, że "ludzie tutaj są zbulwersowani tymi słowami". - I nie dziwię się, że Polacy są pełni obaw. Chcę, aby moi republikańscy koledzy odpowiedzieli Donaldowi Trumpowi, że nie popierają jego słów. Powinniśmy zachować jedność wobec naszego zobowiązania wynikającego z artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego - red.) - powiedziała.

Senator Shaheen: nie dziwię się, że Polacy są pełni obaw

Senator King: w zasadzie Trump mówi Putinowi, że nie ma znaczenia, co ten drugi uczyni

Słowa Trumpa skomentował też Angus King, niezależny senator ze stanu Maine.

- To chyba najbardziej szokujące wystąpienie, jakie w życiu słyszałem. Mówi to były prezydent i jednocześnie kandydat na prezydenta. Tymi słowami podminowuje całą ideę sojuszu i jego odstraszający potencjał. To prowokuje agresję - ocenił.

- Co do zasady, powinniśmy zapobiegać agresji, a to stanowisko niweczy te zamiary. W zasadzie Trump mówi Putinowi, że nie ma znaczenia, co ten drugi uczyni. Tymczasem ten człowiek ma ambicje terytorialne i komunikuje to od 2005 roku. Podkreśla on, że największą katastrofą XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. On chce przeć naprzód. Ukraina to dopiero początek, a nie koniec jego ambicji - stwierdził.

Senator King: w zasadzie Trump mówi Putinowi, że nie ma znaczenia, co ten drugi uczyni

"Panie senatorze, to co pan mówi, to nieprawda"

Republikański senator Eric Schmitt z Missouri starał się natomiast przekonywać dziennikarzy, że żadne państwo natowskie w Europie nie przekazuje dwóch procent PKB na obronność.

- Panie senatorze, to co pan mówi, to nieprawda, że żaden z członków NATO nie płaci dwóch procent swojego PKB na obronność - zwrócił mu uwagę Marcin Wrona. - My w Polsce płacimy cztery procent. Wszystkie kraje wschodniej flanki płacą więcej niż dwa procent. To, co powiedział Donald Trump, zszokowało wszystkich w naszych stronach - tłumaczył.

- Odpowiem panu, że w stanie Missouri, który reprezentuję, ludzie są zszokowani tym, że amerykańscy podatnicy muszą subsydiować NATO na taką skalę - odparł Schmitt. - Słyszałem komentarz wysokiego rangą polityka z Polski na temat debaty, którą tu prowadzimy. Wolałbym, żeby ten wysiłek włożono w nakłanianie pozostałych krajów członkowskich do zwiększenia wydatków - dodał.

Senator Schmitt: w Missouri ludzie są zszokowani, że amerykańscy podatnicy muszą subsydiować NATO na taką skalę

Autorka/Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24