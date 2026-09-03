Świat Trump spotka się z Putinem? "On by to zrobił. Ja tego chcę, ale..." Oprac. Ewa Żebrowska |

Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

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Podczas środowej konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym prezydent USA został zapytany, czy w najbliższej przyszłości mogłoby dojść do jego spotkania z Władimirem Putinem. Donald Trump odpowiedział, że taki scenariusz jest możliwy, ale pod jednym warunkiem.

- On by to zrobił. Ja tego chcę, ale chcę to zrobić, kiedy będziemy gotowi, by zawrzeć układ pokojowy - powiedział amerykański prezydent. Trump podkreślił, że zależy mu na utrzymywaniu dobrych relacji zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Jak zaznaczył, byłoby to korzystne również z gospodarczego punktu widzenia, bo Rosja dysponuje "świetnymi i bardzo cennymi ziemiami". - Chcę to zrobić, gdy wojna się zakończy. I myślę, że tak właśnie się stanie - dodał.

Trump o sytuacji w Iranie

W podobnym tonie Trump wypowiadał się na temat sytuacji w Iranie. Ocenił, że zakończenie konfliktu może nastąpić "całkiem wkrótce", a jednocześnie wyraził opinię, że władze w Teheranie są coraz słabsze . - Nie wiem, jak długo ten reżim jeszcze wytrzyma - stwierdził. Dodał również, że Irańczycy mogą ponownie wyjść na ulice, by sprzeciwić się władzy.

- Reżim staje się coraz słabszy z dnia na dzień i w pewnym momencie nie będzie już mógł tak łatwo strzelać do ludzi. Myślę, że społeczeństwo nie będzie tego długo tolerować - ocenił.

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Kreml o możliwym spotkaniu Trumpa, Putina i ?

Kreml zapowiada, że ​​Władimir Putin, Jinping Xi i Donald Trump mogą odbyć trójstronne spotkanie w listopadzie podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Informację tę przekazał we wtorek doradca Kremla Jurij Uszakow - podaje Reuters. Jak dotąd amerykańska administracja nie potwierdziła jednak tych doniesień. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly oświadczyła, że obecnie nie ma żadnych informacji dotyczących udziału prezydenta Trumpa w szczycie APEC.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump został zapytany o Rosję i obawy związane z ewentualną prowokacją na terytorium któregoś z państw NATO. Odpowiedział, że nie widzi powodów do niepokoju. - W ogóle się tym nie martwię. Nie ma żadnego problemu. Miałem z nim [Władimirem Putinem - red.] dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO - powiedział, nie rozwijając wypowiedzi.