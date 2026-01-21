Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"

Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy Źródło: Reuters/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump w rozmowie z telewizją NewsNation wyemitowanej w rocznicę jego zaprzysiężenia powtórzył, że Grenlandia jest ważna dla bezpieczeństwa narodowego USA i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponownie stwierdził, że wokół Grenlandii jest wiele okrętów chińskich i rosyjskich.

- To bardzo duży kawałek ziemi. Jest tam bardzo zimno. Jest tam dużo lodu. Więc nie wybudujemy tam teraz jakiegoś fajnego osiedla - dodał.

Zaznaczył, że Grenlandia jest ważna dla USA także pod kątem prac nad budową tak zwanej Złotej Kopuły, czyli amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Według Trumpa dzięki Grenlandii Złota Kopuła byłaby bardziej skuteczna.

Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Davos Źródło: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Trump: Europa już "stosuje handlowe bazooki"

Pytany o zapowiedź ze strony Unii Europejskiej wykorzystania tzw. handlowej bazooki wobec USA w odpowiedzi na żądania w sprawie Grenlandii uznał, że Europa już "stosuje handlowe bazooki".

- Nakładają na nasze firmy, takie jak Apple i Google, kary w wysokości miliardów dolarów. 15, 16, 17 miliardów dolarów. A tak nie powinno być. Dopiero co podpisaliśmy z nimi porozumienie (handlowe) i jest to dobre porozumienie - dodał. Ocenił, że Europa nie wie, "co tak naprawdę znaczy bazooka" i ostrzegł, że odbiłoby się to rykoszetem.

- Ale nie skupiamy się na tym. Najpewniej będziemy w stanie coś wypracować, możliwe, że nawet w ciągu najbliższych kilku dni - podkreślił Trump, który w środę ma przybyć na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Europa pracuje nad odpowiedzią na działania USA

Na czwartek Rada Europejska zapowiedziała nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie odpowiedzi na działania USA. Według mediów możliwe jest między innymi nałożenie ceł na amerykański import wart 93 mld euro rocznie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek w Davos, że zapowiedź dodatkowych ceł przez prezydenta USA wobec kilku krajów europejskich jest błędem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump opublikował SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii

W sobotę Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.

Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy na kierowane przez Danię ćwiczenia "Arctic Endurance". Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Przewodniczący komisji handlu Parlamentu Europejskiego Bernd Lange w odpowiedzi wezwał Komisję Europejską do uruchomienia unijnego instrumentu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu (ACI), który pozwala ograniczyć dostęp do zamówień publicznych firmom z krajów wywierających presję gospodarczą na UE.

OGLĄDAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"