Świat

Donald Trump: prezydent nie powinien mieć problemów z uczeniem się

Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium
Donald Trump atakuje swojego politycznego rywala i potencjalnego kandydata na prezydenta w 2028 roku - piszą amerykańskie media. Chodzi o wypowiedzi prezydenta na temat gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma i jego "trudności w uczeniu się". Demokrata opowiadał wcześniej o swoich zmaganiach z dysleksją.

Media relacjonują słowa prezydenta Donalda Trumpa na temat potencjalnego kandydata demokratów w następnych wyborach prezydenckich. O gubernatorze Kalifornii Gavinie Newsomie mówił w poniedziałek w Gabinecie Owalnym w Białym Domu.

"Osoba z niskim IQ, wiecie sam Gavin Newscum (takim przezwiskiem Trump tytułuje Newsoma - red.) przyznał, że jest... że miał trudności w uczeniu się" - CNN cytuje poniedziałkową wypowiedź prezydenta w Gabinecie Owalnym. "Szczerze, jestem jak najbardziej za osobami z trudnościami w uczeniu się, ale nie w charakterze mojego prezydenta. Myślę, że prezydent nie powinien mieć problemów z uczeniem się. Ok, wiem, że mówienie takich okropnych rzeczy jest mocno kontrowersyjne" - cytuje go stacja. Dalej Trump stwierdził, że "wszystko, co go dotyczy, jest głupie".

CNN przypomina, że w ostatnich latach Trump i Newsom spierali się o wiele kluczowych kwestii - Newsom m.in. ostro krytykował politykę imigracyjną obecnej administracji i decyzję o wysłaniu Gwardii Narodowej do Los Angeles; Trump zaś sposób, w jaki Newsom radził sobie z pożarami w Kalifornii. "Jednak komentarze Trumpa otwierają nowy rozdział w tej i tak już napiętej relacji" - podsumowuje CNN.

Polska

Gavin Newsom o zmaganiach z dysleksją

"Dziesiątki milionów Amerykanów zmagają się z dysleksją, w tym ja" - przyznał Newsom w oświadczeniu z 2021 roku, które cytował wówczas "Los Angeles Times". Wówczas to na rynku ukazała się książka dla dzieci autorstwa gubernatora - "Ben and Emma's Big Hit", opowiadająca o chłopcu zmagającym się z dysleksją. Newsom opowiedział też o własnych zmaganiach. - Było to szczególnie dotkliwe, gdy byłem dzieckiem. Zastanawiałem się, dlaczego moja młodsza siostra szybko odrabiała pracę domową, podczas gdy ja miałem z tym problem. A czytanie na głos przed całą klasą napawało mnie przyspieszonym biciem serca i lękiem. Moja samoocena była niska, podobnie moje oceny, aż do czasu gdy dowiedziałem się o dysleksji i o strategiach radzenia sobie z nią. Dlatego napisałem tę książkę z nadzieją, że pomogę wesprzeć młodych ludzi zmagających się z trudnościami w uczeniu się - oświadczył Newsom.

Trump już wcześniej odnosił się do dysleksji potencjalnego kandydata demokratów na prezydenta, i również w mocnych słowach. "Opowiadałem o swojej dysleksji. Wiem, że trudno to zrozumieć kretynowi, który bombarduje dzieci i chroni pedofilów" - odpowiedział mu pięć dni temu na X Newsom.

The National Center for Learning Disabilities (Narodowe Centrum ds. Osób z Zaburzeniami Uczenia się) poinformowało BBC, że jest "zaniepokojone i stanowczo potępia" wypowiedź republikańskiego prezydenta. Dysleksja to zaburzenie o podłożu językowym. Przejawia się trudnościami uczenia się, czytania i pisania nie wynikającymi z obniżonego poziomu intelektualnego, wad wzroku i słuchu, bądź zaniedbań środowiskowych. Według cytowanych przez BBC danych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA około 15 proc. tamtejszej populacji ma dysleksję, a niektórzy szacują, że odsetek ten może sięgać nawet 20 proc.

