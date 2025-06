Trump o ataku Izraela: to było znakomite. "Nadchodzi dużo więcej"

Izraelskie wojsko zaatakowało obiekty nuklearne w Iranie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W nocy z czwartku na piątek Izrael dokonał serii ataków na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe.

Pierwotnie USA wydały komunikat, że nie są zaangażowane w operację i że "Izrael podjął jednostronne działania".

Później prezydent Donald Trump powiedział, że atak był "znakomity", a w Iranie "zostali bardzo mocno trafieni".

"Sądzę, że było to znakomite. Daliśmy im (Irańczykom) szansę i nie wykorzystali jej. Zostali mocno trafieni, bardzo mocno. Tak mocno, jak to możliwe. I nadchodzi więcej (ataków). Dużo więcej" - oświadczył Trump w rozmowie z ABC News, z której cytaty zamieszczono w sieci jeszcze przed emisją.

We wpisie na swej platformie Truth Social prezydent dodał później: "Dwa miesiące temu dałem Iranowi 60 dni na 'zrobienie dealu'. Powinni byli to zrobić! Dziś jest dzień 61. (...) Teraz być może mają drugą szansę!"

Reakcja Donalda Trumpa na atak Izraela

USA i Iran od kwietnia przeprowadziły pięć rund rozmów o porozumieniu, które ma ograniczyć irański program nuklearny w zamian za zniesienie części sankcji przeciwko Teheranowi. Associated Press przypomina, że szósta runda tych negocjacji miała się odbyć niedzielę w Omanie, ale w tej sytuacji trudno powiedzieć, czy jest szansa, że do niej dojdzie.

W swym pierwszym komentarzu po ataku Izraela na Iran, który nastąpił nad ranem, Trump napisał na Truth Social, że Teheran musi zawrzeć porozumienie, zanim nic nie pozostanie z tego kraju, i "musi uratować to, co było znane jako irańskie (perskie) imperium".

"Doszło już do licznych ofiar i wielkiego zniszczenia, ale jest jeszcze czas, by powstrzymać tę masakrę" - dodał Trump. "Nie - dla kolejnych śmierci, nie - dla dalszego zniszczenia, PO PROSTU ZRÓBCIE TO, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO (pisownia oryginalna)" - głosi wpis prezydenta adresowany do irańskich władz.

Jak zwraca uwagę agencja Associated Press, prezydent nie wyjaśnił, czy znane mu są plany Izraela.

W wydanym wcześniej w piątek oświadczeniu sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał: "Izrael podjął jednostronne działania przeciwko Iranowi. Nie jesteśmy zaangażowani w ataki na Iran, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie".

Dowiedz się więcej: Trump skomentował izraelski atak

Nocny atak Izraela na Iran

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie w ocenie ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową. W piątek rano siły izraelskie zaczęły przechwytywać irańskie drony. Iran ocenił izraelski atak jako deklarację wojny.

Państwowy izraelski nadawca Kan podał wcześniej w piątek, że Izrael w pełni skoordynował z USA swoje działania w sprawie Iranu i powiadomił Stany Zjednoczone przed uderzeniem na irańskie cele.

Przedstawiciel władz Izraela, który nie został wymieniony z nazwiska, powiedział stacji Kan, że ostatnie doniesienia o nieporozumieniach między Izraelem a USA były fałszywe, lecz celowo nie zostały zdementowane i stanowiły element dezinformacji, służącej zmyleniu Iranu.

We wtorek portal Axios podał, że dzień wcześniej Trump poinformował izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu w rozmowie telefonicznej, iż jest przeciwny operacji militarnej wymierzonej w Iran, ponieważ uważa, że istnieje szansa na osiągnięcie porozumienia nuklearnego z Teheranem.

Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie Źródło: PAP

