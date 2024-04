Trump: niech Europa płaci więcej na wsparcie Ukrainy, bo jest ważniejsza dla niej niż dla USA

Europa powinna płacić więcej na wsparcie Ukrainy - stwierdził były prezydent USA Donald Trump. Jak ocenił, choć przetrwanie Ukrainy jest ważne dla Stanów Zjednoczonych, to powinno być ważniejsze dla Europy.

"Dlaczego Europa nie daje więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie? Dlaczego Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 miliardów dolarów więcej niż Europa, a między nami jest ocean! Dlaczego Europa nie może wyrównać lub dorównać kwotom wniesionym przez Stany Zjednoczone Ameryki, aby pomóc krajowi w rozpaczliwej potrzebie?" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.

Donald Trump chce, by Europa mocniej wspierała Ukrainę

Donald Trump chce, by Europa mocniej wspierała Ukrainę JEENAH MOON/PAP/EPA

Unijni politycy, w tym przebywający w Waszyngtonie wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis oceniają, że to Europa wydaje na pomoc Ukrainie więcej niż USA.

Pakiet pomocowy dla Ukrainy

Choć wpis Trumpa nie odniósł się bezpośrednio do opiewającego na 60 mld dol. szykowanego przez Kongres pakietu pomocowego dla Ukrainy, przez przeciwników pomocy Kijowowi został przedstawiony jako opowiedzenie się przeciwko ustawie.

Polityk ten był jednym z szeregu republikanów, którzy ostrzegali spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że przegłosowanie pakietu może oznaczać usunięcie go ze stanowiska. Johnson oświadczył w środę, że mimo tych gróźb zdecydował się "zrobić to, co słuszne", bo wierzy w informacje podawane przez wywiad o tym, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie i "może ruszyć na Bałkany" albo "wdać się w konfrontację z Polską".