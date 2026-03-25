Trump nie pojedzie na konferencję CPAC. Wybiera się tam Nawrocki

"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.
Prezydent USA ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.
Nawrocki będzie przemawiał
Trump dotychczas pojawiał się na konferencji CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. Podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
Do Dallas w piątek poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę, w ostatnim dniu CPAC, ma on wygłosić przemówienie.
