Trump nie pojedzie na konferencję CPAC. Wybiera się tam Nawrocki

Fragment przemówienia Donalda Trumpa z konferencji CPAC (nagranie z lutego 2025 roku) Źródło: Reuters

"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.

Prezydent USA ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Nawrocki będzie przemawiał

Trump dotychczas pojawiał się na konferencji CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. Podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Do Dallas w piątek poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę, w ostatnim dniu CPAC, ma on wygłosić przemówienie.

