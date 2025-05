Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kluczowe fakty: W opublikowanym na platformie Truth Social wpisie Donald Trump zasugerował, że jego działalność chroni Rosję przed "wieloma złymi rzeczami".

Jurij Uszakow, jeden z doradców Władimira Putina, odniósł się do tych słów.

Przyznał, że Rosja aktywnie monitoruje wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Podał jednak w wątpliwość wiedzę Trumpa na temat wojny w Ukrainie.

- Donald Trump mówi wiele rzeczy - stwierdził Jurij Uszakow. W ten sposób doradca Kremla odniósł się do jednego z ostatnich wpisów amerykańskiego prezydenta w mediach społecznościowych. Ten napisał w środę: "Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy, że gdyby nie ja, Rosji już by się wiele złego przytrafiło, i to NAPRAWDĘ ZŁEGO. Igra z ogniem!".

Współpracownik Putina potwierdził, że Rosja "oczywiście czyta i monitoruje" wszystkie wypowiedzi amerykańskiego przywódcy. - Pod wieloma względami dochodzimy jednak do wniosku, że Trump nie jest wystarczająco poinformowany o tym, co naprawdę dzieje się w kontekście ukraińsko-rosyjskiej konfrontacji" - dodał. Uszakow stwierdził też, że prezydent USA "nie do końca rozumie", jak w rzeczywistości wyglądają działania Rosji.

Jurij Uszakow o Donaldzie Trumpie i wojnie w Ukrainie. W tle propaganda Kremla

Tym, z czego według Rosjanina ma nie zdawać sobie sprawy Trump, są rzekome "ataki terrorystyczne", które Ukraina ma przeprowadzać "na pokojowo (nastawione) rosyjskie miasta". Uszakow odniósł się w ten sposób do ukraińskich ataków z użyciem dronów. Powtórzył następnie propagandę Kremla, działania Moskwy nazwając "środkami odwetowymi". Stwierdził też, że Rosja atakuje wyłącznie infrastrukturę wojskową bądź wojskowo-przemysłową Ukrainy. Nie jest to prawdą.

W ostatnim czasie obserwuje się znaczną intensyfikację rosyjskich ataków na cele cywilne. Zginęły w nich dziesiątki osób. Tylko w miniony weekend śmierć poniosło 14 cywilów. Wśród ofiar znalazła się trójka rodzeństwa z Korosteszowa, w środkowej Ukrainie. Dzieci miały od 8 do 17 lat. Na ich pogrzebie zebrały się setki mieszkańców.

Kilka dni później Donald Trump opublikował na Truth Social wpis, w którym stwierdził, że Putin "zupełnie zwariował" i "niepotrzebnie zabija wielu ludzi". "Nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane na miasta na Ukrainie bez żadnego powodu " - podkreślił prezydent USA. Odmówił jednak nałożenia na Rosję kolejnych sankcji. - Myślę, że jesteśmy blisko zawarcia umowy i nie chcę tego zepsuć, nakładając dodatkowe sankcje - powiedział w środę.