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Świat

Donald Trump: mamy praktycznie nieograniczone ilości amunicji

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Donald Trump
Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi (wideo z 20 sierpnia 2026 roku)
Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA
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Prezydent USA nazwał "zdradliwymi szumowani" media, które podają, że Amerykanom kończy się amunicja, w szczególności rakiety Patriot. Donald Trump napisał coś zgoła przeciwnego: że jest ona nieograniczona. Dodał, że także produkcja uzbrojenia jest na "niespotykanym" dotąd poziomie.

"Do zdradliwych szumowin, które odmawiają rzetelnego raportowania o naszej Operacji Wojskowej w Iranie: mamy praktycznie nieograniczone ilości amunicji średniej do wysokiej klasy, dużo więcej, niż kiedykolwiek moglibyśmy do tego potrzebować do tego, ani do jakiejkolwiek innej wojny (co jest bardzo mało prawdopodobne!)". - napisał Donald Trump w czwartek na swojej platformie Truth Social.

"Ponadto produkujemy amunicję na niespotykaną dotąd skalę. Gromadzimy zapasy i przygotowujemy się na każdą ewentualność. Zabieramy ją dla siebie, dla Stanów Zjednoczonych, zamiast sprzedawać ją innym, ale sprzedaż do sojuszników wkrótce się rozpocznie" - dodał prezydent USA.

Trump atakuje Bidena

Donald Trump ocenił przy tym, że administracja Joe Bidena oddała więcej amunicji Ukrainie za darmo, niż siły USA zużyły w wojnie z Iranem. "Setki miliardów dolarów [na uzbrojenie - red.] dla Ukrainy i NATO, za co Europejczycy by zapłacili - gdyby tylko ich o to poproszono, ale my poprosimy o te pieniądze, choć z pewnym opóźnieniem!" - zapewnił.

W innym czwartkowym wpisie na ten sam temat Trump powtórzył, że media twierdzące, że siłom USA brakuje amunicji, dopuszczają się zdrady.

Doniesienia o niedoborach rakiet - zwłaszcza rakiet przechwytujących systemu Patriot - pojawiają się od dawna. W ubiegłym tygodniu agencja AP i "The Wall Street Journal" pisały - powołując się na urzędników Pentagonu - że poziom ich zapasów spadł poniżej poziomu krytycznego i zagraża zdolności USA do przeciwstawiania się innym przeciwnikom. Pentagon zaprzeczał tym doniesieniom.

OGLĄDAJ: USA zużywają zapasy, Rosja i Chiny obserwują
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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAAdministracja Donalda TrumpaKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódIranbrońJoe BidenUkrainaWojna w Ukrainie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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