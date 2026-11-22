Fakty po Faktach Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Ekspertka o "bardzo ważnym komunikacie" dla prezydenta Rosji Filip Czerwiński |

"Jesteśmy w długim trendzie kultu przemocy" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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19 listopada odbył się w chińskim mieście Shenzhen szczyt, w którym wzięli udział prezydent Chin Xi Jinping, prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin.

- Jesteśmy w długim trendzie kultu przemocy. Spotkanie (...) Trumpa, Xi i Putina w Chinach było tego potwierdzeniem, bo tylko kult przemocy łączy tych trzech przywódców - skomentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Patrycja Sasnal, analityczka ds. Bliskiego Wschodu i amerykańskiej polityki zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zdaniem Sasnal żyjemy w czasie kultu siły i innych wyzwań, także spowodowanych rozwojem sztucznej inteligencji, co powoduje, że u społeczeństwa "zdolności koncentracji są osłabione, a poczucie lęku wzmocnione".

Ekspertka: ważny komunikat dla Putina

W Shenzhen Trump nazwał Putina swoim "przyjacielem", kiedy go zobaczył, co było szeroko komentowane - i krytykowane - na całym świecie. - Dla Putina to jest bardzo ważny komunikat - oceniła te słowa dr Anna Maria Dyner, koordynatorka Programu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Dyner przypomniała, że nie pierwszy raz Trump wypowiadał się przyjaźnie o Putinie. Podkreśliła, że to, co jest w tym najważniejsze, to sygnał, jaki w związku z tym trafił do Rosji. - Czyli że wojna w Ukrainie się opłaciła. Dlaczego? Dlatego, że Rosja z powrotem jest wśród tych państw, które decydują o losach świata - tłumaczyła rosyjską perspektywę.

- To jest niesamowite, jak bardzo mocno została rozwinięta inżynieria społeczna w Federacji Rosyjskiej, jak bardzo mocno propaganda oddziaływała na społeczeństwo, jak bardzo zdehumanizowana została Ukraina. (...) To też pokazuje, jak bardzo w dużym uproszczeniu udało się wyprać umysły Rosjan, którzy jednak wierzą w zapewnienia Kremla i propagandy rosyjskiej - mówiła.

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