Świat

Trump znów obraża. Nazwał dziennikarkę "larwą"

Prezydent USA Donald Trump
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Donald Trump zaatakował korespondentkę pracującą dla prestiżowego amerykańskiego dziennika. We wpisie w swoim serwisie społecznościowym Truth Social w obraźliwy sposób przekręcił jej imię. Dodał, że jest "kolejną wstrętną dziennikarką".

Maggie Haberman, korespondentka "New York Timesa" w Białym Domu, stała się obiektem ataku prezydenta Donalda Trumpa. We wpisie na Truth Social z 13 marca przekręcił jej imię Maggie, określając ją jako "Maggot", co oznacza dosłownie "larwę". "Maggot Hagerman, kolejna SZUMOWINA pisząca dla upadającego 'New York Timesa', uparcie wypisuje kłamliwe historie na mój temat, mimo że doskonale wie i rozumie, iż prawdą jest zazwyczaj dokładne przeciwieństwo tego, co mówi" - stwierdził.  Do wpisu dołączył zdjęcie dziennikarki.

Zaznaczył, że rozważa dodanie jej do pozwu, który wszczął przeciwko dziennikowi "New York Times", a ten, jak wskazał, "na szczęście wydaje się być w toku". W listopadzie, gdy nowojorski dziennik napisał o formie prezydenta i o tym, że wykazuje on oznaki zmęczenia się i starzenia, polityk nazwał gazetę "tanią szmatą" i "wrogiem ludu".

Kolejne ataki Trumpa na dziennikarki

Haberman jest autorką biografii Trumpa, którą wydano w 2022 roku. Jak pisze magazyn "People", nie jest jasne, co mogło wywołać ostrą reakcję prezydenta, ale dziennikarka ma wraz z kolegą z "NYT" pracować obecnie nad nową książką o głowie państwa.

Dwa dni przed publikacją postu przez Trumpa, Haberman gościła w CNN, gdzie komentowała sposób, w jaki administracja Białego Domu radzi sobie na wojnie z Iranem. Rozmowę przeprowadzała reporterka stacji Kaitlin Collins. Tę dziennikarkę prezydent obraził w ubiegłym miesiącu, gdy zapytała go o kwestie związane z ujawnieniem akt Epsteina. Odpowiedział jej, że jest "najgorszą reporterką". Zarzucił też Collins, że zbyt mało się uśmiecha, bo w jego ocenie "nie mówi prawdy". - Znam cię od dziesięciu lat. Chyba nigdy nie widziałem uśmiechu na twojej twarzy - ocenił.

W listopadzie z kolei, gdy reporterka serwisu Bloomberg News zadała dodatkowe pytanie na temat akt Epsteina, prezydent odpowiedział: "Cicho. Cicho, świnko". Miesiąc później podczas ostrej wymiany zdań z dziennikarką stacji ABC Rachel Scott nazwał ją "wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką". - I zawsze tak jest z tobą - dodał.

pc

pc
Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: People, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Donald Trump, USA
