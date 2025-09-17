Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego. Nowe informacje

Z ustaleń dziennikarza wynika, że list sporządzony przez Donalda Trumpa wpłynął do ambasady w Waszyngtonie, a później został przesłany do Warszawy.
Jak dowiedział się Onet, ma być on kurtuazyjny i nie jest związany z niedawną wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. Ma w nim nie być również żadnych deklaracji politycznych po bezprecedensowym naruszeniu polskiej polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w środę rano był pytany w RMF FM, czy widział już ten list. - Nie, jeszcze nie dotarł do kancelarii prezydenta. Sprawdzałem jeszcze dzisiaj o poranku - przekazał.
- Jak zakładam, znajduje się on w tym momencie w ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Czekamy, aż pan kierownik prześle go do kancelarii - dodał. Negatywnie ocenił tempo przekazywania korespondencji przez MSZ i dodał, że kancelaria czeka na przesyłkę.
Przydacz na pytanie, czy domyśla się, co może być w treści, przypominał, że Trump zapowiadał w jednym ze swoich wpisów, że będzie oczekiwał od państw europejskich sankcji wobec Rosji i Chin. - Być może tego dotyczy ta korespondencja - powiedział prezydencki minister.
Trump w Wielkiej Brytanii
Prezydent Donald Trump składa w środę wizytę w Wielkiej Brytanii. Spotka się z królem Karolem i premierem Keirem Starmemer.
Prezydent Karol Nawrocki we wtorek późnym wieczorem wrócił do kraju z wizyt w Berlinie i Paryżu, w ramach których spotkał się z przywódcami tych państw: prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem oraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
Autorka/Autor: momo, akr/ads, akw
Źródło: TVN24, PAP, RMF FM, Onet
Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP