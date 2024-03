Trump straszy "rzezią" i nazywa migrantów "zwierzętami"

Trump: jeśli przegram, nastąpi rzeź naszego kraju

"Moim zdaniem to nie są ludzie"

- To najgorsza granica w historii świata. Miliony ludzi wlewają się do naszego kraju. Prawdopodobnie 15 lub 16 milionów, to więcej niż mieszka w większości amerykańskich stanów - oświadczył. - Oni przybywają z miejsc, o których nie chcecie wiedzieć - stwierdził.

Zapowiedział, że "naprawi to", gdy zostanie prezydentem. - Ale, o rany, co za bałagan. Co ci ludzie zrobili z naszym krajem. Aż ciężko uwierzyć - mówił Trump. Przekonywał, że "najszybszą drogą, by odwrócić każdą katastrofę spowodowaną przez Bidena jest" jego powrót do Białego Domu.