Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego

Nagranie zamieścił w serwisie X w czwartek Dan Scavino, zastępca szefa sztabu Białego Domu. Widać na nim Donalda Trumpa siedzącego z zamkniętymi oczami przy biurku w Gabinecie Owalnym w otoczeniu grupy osób. Wszyscy są pogrążeni w modlitwie.

Agencja Reuters wyjaśnia, że Trump modlił się wraz z pastorami ewangelickimi. Margo Martin, specjalna asystentka Trumpa i doradczyni ds. komunikacji, napisała na X, że prezydent zaprosił do siebie pastorów "z całego kraju". Był wśród nich m.in. znany w USA pastor Greg Laurie. Zgodnie z treścią wygłoszonej przez niego modlitwy, grupa modliła się m.in. o "łaskę i ochronę" dla prezydenta oraz amerykańskich żołnierzy. "Modlimy się o błogosławieństwo i łaskę dla niego. Modlimy się o mądrość z nieba, która wypełni jego serce i umysł. I Panie, prosimy Cię, abyś prowadził go w tych trudnych czasach, z którymi się dziś zmagamy" - mówił pastor.

Donald Trump i grupa pastorów ewangelickich podczas modlitwy w Gabinecie Owalnym Źródło: Reuters

