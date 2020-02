Trump mianował nowego szefa Wywiadu Narodowego. Tego samego po raz drugi

Prezydent USA Donald Trump mianował republikańskiego kongresmena z Teksasu Johna Ratcliffe'a nadzorcą i koordynatorem siedemnastu amerykańskich agencji wywiadowczych. To druga nominacja Ratcliffe'a na to stanowisko, wcześniejszą prezydent Trump niespodziewanie wycofał.

Była to już druga nominacja Ratcliffe'a , który jest jednym z najbliższych sojuszników i najbardziej oddanych obrońców Donalda Trumpa, na stanowisko dyrektora Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence).

W sierpniu 2019 roku prezydent niespodziewanie wycofał nominację Johna Ratcliffe'a wobec narastających wątpliwości co do jego kwalifikacji. Zarówno demokraci jak i republikanie twierdzili, że ma on niewielkie doświadczenie w sprawach wywiadu. Ratcliffe jest członkiem komisji wywiadu i sądownictwa Izby Reprezentantów. Podczas wszczętej przez demokratów procedury impeachmentu Donalda Trumpa dał się poznać jako jeden z jego najbardziej nieprzejednanych obrońców.