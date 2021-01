Konta Trumpa w mediach społecznościowych zablokowane. Sikorski: chyba nie było wyjścia

Twitter na stałe zablokował konto odchodzącego prezydenta USA Donalda Trumpa z powodu "ryzyka dalszego podżegania do przemocy" po szturmie jego zwolenników na Kapitol, kiedy w Kongresie trwało posiedzenie w sprawie zatwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich. Tego dnia, w trakcie zamieszek, Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wzywał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów, mówiąc jednak, że "wybory skradziono" i że zostały one sfałszowane, choć nigdy nie przedstawiono na to dowodów.