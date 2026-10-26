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Świat

Donald Trump kwestionuje wybory w Brazylii. "Dla mnie wyglądało to okropnie"

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Donald Trump
Lula wygrał wybory prezydenckie w Brazylii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/PAP/EPA
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Nie opowiadałem się po żadnej ze stron, ale wyglądało to jak kolejne sfałszowane wybory - ocenił Donald Trump, komentując wybory prezydenckie w Brazylii. Wygrał je lewicowy prezydent Lula da Silva.

Prezydent USA Donald Trump skomentował w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami niedzielne wybory w Brazylii. - Dla mnie wyglądało to okropnie. Nie opowiadałem się po żadnej ze stron, ale wyglądało to jak kolejne sfałszowane wybory - powiedział Trump przed odlotem na wiec wyborczy w Mississippi.

Pytany, co zamierza zrobić w sprawie brazylijskich wyborów, odparł, że nie jest prezydentem Brazylii. - Lubię Lulę. Bardzo dobrze się z nim dogaduję. Po prostu uważam, że wybory wyglądały bardzo źle. Sposób, w jaki je podliczono, z tym przedłużeniem - powiedział, mając prawdopodobnie na myśli przedłużenie otwarcia lokali wyborczych.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: Yuri Gripas/PAP/EPA

Wybory w Brazylii wygrał urzędujący prezydent Lula

Według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii urzędujący lewicowy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva zdobył niecałe 51,8 procent ważnych głosów, a jego rywal Flavio Bolsonaro - nieco ponad 48,2 procent. W liczbach bezwzględnych Lula zwyciężył przewagą około 4,4 miliona głosów.

Prawicowy senator Flavio Bolsonaro odmówił w niedzielę uznania wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich w Brazylii i zażądał unieważnienia wyniku. Skrytykował decyzję sędziego Sądu Najwyższego o przedłużeniu głosowania o dwie godziny.

Decyzja została ogłoszona tuż przed planowanym zamknięciem lokali wyborczych i wywołała zamieszanie w komisjach. Wiele lokali zakończyło pracę o pierwotnie wyznaczonej porze, podczas gdy inne były czynne dłużej. O wydłużenie pracy komisji wnioskował jednak również wcześniej i sam Bolsonaro.

W przeciwieństwie do wyborów w wielu innych państwach Trump nie poparł żadnego z kandydatów w brazylijskich wyborach mimo bliskich stosunków z byłym prezydentem, ojcem oponenta Luli, Jairem Bolsonaro. Zdaniem brazylijskich komentatorów interwencja Trumpa w wybory mogłaby zaszkodzić faworyzowanemu przez niego kandydatowi.

W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów otrzymał Flavio Bolsonaro (47,03 procent), a Lula da Silva był na drugim miejscu (45,16 procent).

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpBrazyliaInacio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
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