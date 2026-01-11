Logo strona główna
Świat

Donald Trump: Kuba powinna zawrzeć układ z USA, zanim będzie za późno

Hawana, Kuba
Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Prezydent USA stwierdził, że Kuba nie będzie już dostawać pieniędzy i ropy z Wenezueli. Ocenił, że komunistyczne władze wyspy powinny jak najszybciej zawrzeć układ z USA. "Brzmi świetnie" - odpisał Donald Trump na sugestię, że Marco Rubio mógłby zostać prezydentem Kuby.

"Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała 'usługi bezpieczeństwa' dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu' - napisał Trump na platformie Truth Social.

Władze Kuby i Wenezueli ogłosiły, że w sobotnim amerykańskim ataku, kiedy żołnierze USA pojmali Nicolasa Maduro, zginęło 32 kubańskich i co najmniej 24 wenezuelskich żołnierzy. 

"Wenezuela ma teraz Stany Zjednoczone Ameryki, najpotężniejsze siły zbrojne na świecie (zdecydowanie!), aby ją chroniły, i będziemy ją chronić. NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNEJ ROPY ANI PIENIĘDZY IDĄCYCH NA KUBĘ - ZERO! Zdecydowanie sugeruję, aby zawarli układ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT" - dodał.

Trump także udostępnił na Truth Social wiadomość od jednego z użytkowników, który 8 stycznia opublikował wpis o treści: "Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby". Amerykański prezydent w komentarzu w niedzielę napisał: "Brzmi świetnie".

Fidel Castro (który zmarł w 2019 roku) stał na czele Komunistycznej Partii Kuby w latach 1961-2011. Potem na 10 lat władzę przejął jego młodszy brat, Raul Castro. Od 2021 roku prezydentem Kuby i pierwszym sekretarzem partii rządzącej jest Miguel Diaz-Canel.

USA pojmały Maduro i wywierają presję na Wenezuelę

Siły specjalne USA przeprowadziły 3 stycznia operację w Wenezueli i schwytały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego Trump oskarżał o współudział w przemycie narkotyków do USA. Obowiązki dotychczasowego przywódcy przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przedstawił plan działań dla Wenezueli po obaleniu Maduro. Ma być realizowany w trzech etapach. Rubio zapowiedział również, że Stany Zjednoczone będą wywierać presję na władze w Caracas poprzez sprzedaż ropy naftowej.

Nowe władze w Caracas starają się o przywrócenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zabiega o możliwość wizyty w Białym Domu - donosi dziennik "ABC". Jednocześnie wenezuelski opozycjonista Edmundo Gonzalez, przebywający na uchodźstwie, chce, aby uznać jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich z 2024 roku.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Donald Trump, USA, Kuba, Wenezuela, Polityka zagraniczna USA, Marco Rubio, Nicolas Maduro
