Świat

Trump krytykuje papieża: fatalny w polityce zagranicznej

Donald Trump
Papież o "próbie rozbicia" sojuszu między Europą a Stanami Zjednoczonymi
Źródło: Reuters
Papież Leon XIV "nie wykonuje dobrej roboty" i "najwyraźniej lubi przestępczość" - stwierdził Donald Trump. Wyliczał sprawy, w których nie podoba mu się postawa papieża. "Powinien wziąć się w garść" - napisał.

Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego papieża Leona XIV we wpisie na platformie Truth Social oraz później podczas rozmowy z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

"Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał Trump. Dodał, że znacznie bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta, niż jego, bo Louis "jest w pełni MAGA".

"On to rozumie, a Leo nie! Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju" - napisał prezydent USA.

"I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii" - dodał.

Trump ocenił, że papież powinien być mu wdzięczny, bo został wybrany tylko dlatego, że był Amerykaninem, bo "oni uznali, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem". Zaznaczył, że gdyby on nie był w Białym Domu, to Leon nie byłby w Watykanie.

Źródło: PAP/EPA/ANDREW THOMAS/ POOL

"Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać ulegać radykalnej lewicy i skupić się na byciu Wielkim Papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważniejsze, szkodzi Kościołowi katolickiemu!" - zakończył wpis Trump.

Pytany przez dziennikarzy o powody zamieszczenia wpisu, Trump odparł, że uważa, że Leon "nie wykonuje dobrej roboty" i "najwyraźniej lubi przestępczość", wskazując na jego obronę imigrantów. Zarzucił mu, że jest "bardzo liberalny". - Nie jestem fanem papieża Leona - zaznaczył.

Później w swoim portalu Truth Social Trump opublikował wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa.

Opublikowany przez Trumpa obraz - bez komentarza - przedstawia prezydenta USA w białej szacie i czerwonym płaszczu, kładącego rękę na czole chorego mężczyzny. Z rąk Trumpa wystrzeliwują świetliste promienie. Wokół widać twarze żołnierza, weterana, uśmiechniętej pielęgniarki i modlącej się kobiety. W tle pojawiają się: Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, fajerwerki, amerykańska flaga, kształty przypominające wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze w roli aniołów.

Skąd krytyka Trumpa pod adresem papieża

Komentarz prezydenta Trumpa to reakcja między innymi na szereg wypowiedzi papieża, który wzywał do pokoju w Iranie i zakończenia "szaleństwa wojny". W niedzielę Leon mówił zaś o królestwie Bożym jako "bastion przeciwko złudzeniu wszechmocy, które nas otacza i staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i agresywne", co zostało zinterpretowane jako aluzja do sytuacji w USA.

Papież Leon XIV wzywa: dość wojny!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież Leon XIV wzywa: dość wojny!

W niedzielę telewizja CBS wyemitowała też materiał o krytycznej postawie Leona wobec wojen Trumpa i polityki imigracyjnej, w tym wywiady z trzema amerykańskimi kardynałami, którzy również ocenili, że wojna z Iranem nie jest wojną sprawiedliwą w świetle doktryny katolickiej. Kardynałowie krytykowali też podejście do imigrantów, a kardynał Joseph Tobin, arcybiskup Newarku, określił ICE mianem "ogranizacji bezprawia".

Do ataku na papieża dochodzi też po tym, jak prasa ujawniła bezprecedensowe wezwanie przez Pentagon nuncjusza papieskiego kard. Christophe'a Pierre'a, w proteście przeciwko słowom papieża na temat polityki zagranicznej USA w kontekście ataku na Wenezuelę.

Według portalu Free Press, wiceszef Pentagonu Elbridge Colby miał strofować kardynała, że Kościół powinien być po stronie USA, a jeden z urzędników Pentagonu miał nawet pośrednio grozić, przywołując przykład "niewoli awiniońskiej" papieży z XIV w. Zarówno Pentagon, jak i Watykan zaprzeczyły jednak, by faktycznie doszło do gróźb.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREW THOMAS/ POOL

USADonald TrumpPapież Leon XIVBliski Wschód
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kuczmierowski
Brytyjski sąd zdecyduje w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS
Polska
imageTitle
Nieszczęśliwy incydent z kibicem zabrał szansę na wygraną
EUROSPORT
Lotnisko we Frankfurcie
Pracownicy rozpoczęli strajk, przewoźnik odwołuje setki lotów
BIZNES
Prezydent USA Donald Trump
Wysokie ceny ropy, "a może trochę wyższe", mogą się utrzymać do listopada
Świat
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polaka. Jest o krok od spełnienia marzeń
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Świat
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski
Tusk: mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom "witam w Polsce"
Polska
Tisza wygrywa wybory na Węgrzech
Zmiana po 16 latach, Orban uznaje porażkę, Magyar o "wyzwoleniu"
PODSUMOWANIE
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
METEO
Peter Magyar
Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Marcin Złotkowski
Peter Magyar
Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
Świat
Zwolennicy partii Tisza
Atmosfera "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"
Świat
Peter Magyar i Donald Tusk
Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"
Świat
Zwolennicy partii Tisza
Tłumy na ulicach Budapesztu i jeden okrzyk
RELACJA
Włodzimierz Czarzasty i Peter Magyar
Lider TISZY zapowiada wizytę w Polsce. Szybka odpowiedź Warszawy
Świat
Peter Magyar
Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"
Świat
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Porażka Orbana "rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa"
Świat
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
"To było ważne, ale za mało"
Polska
Budapeszt, wiec Tiszy
Spektakularna porażka Fideszu w Budapeszcie
Świat
imageTitle
Inter wrócił z dalekiej podróży. Zieliński wiele nie pomógł
EUROSPORT
Zwolennicy Petera Magyara
"To nie byłby ukłon w stronę Polski". Jak TISZA ułoży sobie relacje z innymi
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Sukces wielkiej nadziei polskiego kolarstwa
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban: wyniki są dla nas bardzo bolesne
Świat
Szabolcs Panyi
Ujawnił taśmy Szijjarto i Ławrowa. "Węgry były na drodze do tego, żeby stać się Białorusią"
Świat
Wiec partii TISZA, 11 kwietnia 20206 roku
Dlaczego TISZA potrzebuje dwóch trzecich mandatów?
Świat
imageTitle
Świątek nie zagra z Fręch w Stuttgarcie
EUROSPORT
Peter Magyar
Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa
Marcin Złotkowski
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
METEO

