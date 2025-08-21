Trump krytykuje poprzednika. "Biden nie pozwolił Ukrainie na to"

Zełenski: jesteśmy gotowi na spotkanie trójstronne Źródło: Reuters

W czwartek Donald Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social opublikował wpis dotyczący trwającego konfliktu w Ukrainie. "Wygranie wojny bez atakowania kraju będącego najeźdźcą jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To tak jakby świetna drużyna sportowa, która ma wspaniałą obronę, nie mogła grać w ofensywie. Nie ma szans na wygraną!" - napisał.

Trump krytykuje Bidena

Zdaniem prezydenta USA właśnie tak jest w przypadku Ukrainy i Rosji. "Nieuczciwy i rażąco niekompetentny Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by ODDAWAŁA CIOSY, lecz tylko by się BRONIŁA. Jak to zadziałało? Mimo wszystko to jest wojna, do której NIGDY by nie doszło, gdybym to ja był prezydentem - ZERO SZANS. Nadchodzą ciekawe czasy" - stwierdził.

