Świat "Parodia sprawiedliwości". Donald Trump krytykuje Gavina Newsoma, ten odpowiedział Oprac. Kuba Koprzywa |

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MANDEL NGAN/AFP/East News

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Donald Trump skrytykował decyzję Gavina Newsoma podczas wydarzenia zorganizowanego w resorcie sprawiedliwości. Do zabrania głosu zaproszono rodziny ofiar, które zginęły z rąk oszczędzonych skazańców.

Prezydent ocenił, że krok podjęty przez gubernatora Kalifornii to "jeden z najbardziej szokujących aktów niesprawiedliwości" w historii USA i "parodia sprawiedliwości".

Zarzucił Newsomowi, który jest jego politycznym przeciwnikiem, że "stanął po stronie morderców i zabójców dzieci" i oświadczył, że nie może na to pozwolić. Ogłosił też, że na jego prośbę wniesiono do Kongresu projekt zaostrzający przepisy dotyczące kary śmierci w USA.

Gavin Newsom odpowiada Donaldowi Trumpowi

Gavin Newsom zamieścił na X film, w którym odpowiedział prezydentowi USA. Oskarżył w nim Trumpa o "sprzedawanie" łaski i wymienił kilka kontrowersyjnych ułaskawień wydanych przez prezydenta podczas jego dwóch kadencji.

- Dzisiaj Donald Trump po raz kolejny stoi w Departamencie Sprawiedliwości obok swojego byłego osobistego adwokata, który obecnie pełni funkcję prokuratora generalnego (Todd Blanche), i wygłasza przemówienie na temat ochrony amerykańskich rodzin - powiedział Newsom.

Gubernator Kalifornii ocenił, że smutek rodzin, które zabrały głos w Departamencie Sprawiedliwości, "jest prawdziwy". - Dlatego każda osoba, absolutnie każda osoba z dawnej celi śmierci w Kalifornii umrze w więzieniu. Nikt stamtąd nie wyjdzie - zapowiedział i dodał, że przestępcy Trumpa "wychodzą na wolność".

- Mężczyzna, który ukradł 10 milionów dolarów z wynagrodzeń pracowników domu opieki. Jego matka kupiła miejsce na kolacji w Mar-a-Lago za milion dolarów. Niecałe trzy tygodnie później - ułaskawiony. Nigdy nie spędził ani jednego dnia w więzieniu. Najemnicy skazani za zabicie 14 irackich cywilów, w tym dwojga dzieci, zostali ułaskawieni. Mężczyzna, który 6 stycznia zaatakował policję, został ułaskawiony. Następnie przyznał się do nakłaniania do stosunku seksualnego osoby, którą uważał za 15-letnią dziewczynkę. I wyszedł na wolność - wymienił miedzy innymi Newsom.

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Zdaniem gubernatora "Donald Trump nie sprzeciwia się łasce - on ją sprzedaje".

Gubernator ocenił, że potrzebna jest reforma federalna. - Żaden prezydent nie może już nigdy więcej zamieniać prawa łaski w biznes. Żaden prezydent ani nikt inny nie powinien mieć możliwości sprzedawania ułaskawień - powiedział.

- Departament Sprawiedliwości nie jest kancelarią prawną Donalda Trumpa. Sprawiedliwość nie jest na sprzedaż - ani w Kalifornii, ani w Ameryce - podsumował Newsom.

No president should be able to sell a pardon.



Today, I’m calling for sweeping federal reform of the presidential pardon power.



The Justice Department is not Donald Trump’s personal law firm. Justice is NOT for sale. pic.twitter.com/dyyJPIm2X5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 24, 2026 Rozwiń

Gubernator Kalifornii zdecydował o więźniach skazanych na karę śmierci

Newsom poinformował na początku listopada, że podjął decyzję o oszczędzeniu życia wszystkim 548 więźniom skazanym w tym stanie na karę śmierci. Newsom zamienił wszystkie wyroki śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Gubernator oświadczył, że podjął tę decyzję, ponieważ uważa karę śmierci za moralnie niedopuszczalną. To największa w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych grupowa zamiana wyroków śmierci na inne kary - podkreślił "New York Times".

W Kalifornii nie wykonano żadnej egzekucji od 20 lat. Nie zanosiło się również na to, by w najbliższym czasie miało dojść do wznowienia wykonywania kary śmierci. Jednak ze względu na dużą skalę decyzja Newsoma ma szczególne znaczenie. Kalifornia ma więcej więźniów oczekujących na wykonanie wyroku śmierci niż jakikolwiek inny stan, a posunięcie gubernatora oznacza anulowanie około jednej czwartej wszystkich wyroków śmierci wydanych w całych Stanach Zjednoczonych - zauważył dziennik.

Newsom ogłosił tę decyzję dwa miesiące przed zakończeniem swojej kadencji. Polityk demokratów rozważa ubieganie się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten krok może uczynić go bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie narazi go na krytykę i ataki ze strony przeciwników w wyborach powszechnych - zauważył "NYT".