Trump znów obraża. "Jesteś wstrętną reporterką"

Prezydent do reporterki: "Cicho, świnko". Pytała o ujawnienie akt powiązanych ze zmarłym finansistą, Jeffrey'em Epsteinem Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek, po obradach w Sali Gabinetowej, Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy. Między nim a reporterką stacji ABC News Rachel Scott doszło do napiętej wymiany zdań, gdy ta zapytała amerykańskiego prezydenta o to, czy popiera publikację nagrania z ponownego ataku amerykańskich sił na łódź przemytników, na której byli rozbitkowie.

- To, co (szef Pentagonu Pete Hegseth - red.) zdecyduje, mi pasuje - odpowiedział Trump. Zaprzeczył też, by mówił, że nie ma problemu z opublikowaniem nagrania z ataku i powtórzył, że dzięki ostrzelaniu jednej łodzi z narkotykami ratowane są życia 25 tysięcy Amerykanów.

- Ta łódź była załadowana narkotykami. Widziałem nagranie. Próbowali odwrócić łódź tak, by znowu mogła płynąć. A my tego nie chcieliśmy, bo łódź była pełna narkotyków - dodał.

Gdy reporterka dopytywała go o publikację, powiedział do do niej: - Jesteś najbardziej wstrętną reporterką tutaj. Jesteś wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką. I zawsze tak jest z tobą. Powiedziałem ci: cokolwiek Pete Hegseth będzie chciał zrobić, mi to pasuje.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Atak na łódź domniemanych przemytników narkotyków

Dziennik "Washington Post" podał, że 2 września siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły ostrzał łodzi domniemanych przemytników narkotyków. Działanie takie miało być wykonanie na słowny rozkaz szefa Pentagonu, by "zabić ich wszystkich".

W ubiegłą środę podczas rozmowy z dziennikarzami Trump zapewnił, że poparłby opublikowanie nagrania z powtórnego ataku na łódź z rozbitkami. - Nie wiem, co mają, ale z pewnością opublikujemy to, co mamy, bez problemu - zapewnił.

Członkowie Kongresu domagają się pełnej relacji z ataku na tle pojawiających się pytań o to, czy nie doszło do złamania prawa. W miniony czwartek admirał Frank "Mitch" Bradley poinformował członków Kongresu USA o szczegółach budzącego kontrowersje ataku i przekazał, że Hegseth nie wydał rozkazu, o którym doniosły media.

Prezydent USA kontra dziennikarki

Poniedziałkowa wymiana zdań między Trumpem a reporterką ABC News to kolejny odnotowany przez media przypadek obraźliwego zwracania się prezydenta USA do dziennikarek.

Między innymi w listopadzie, gdy reporterka serwisu Bloomberg News zadała dodatkowe pytanie na temat akt Epsteina, prezydent odpowiedział: "Cicho. Cicho, świnko". W tym samym miesiącu określił dziennikarkę "The New York Times" Katie Rogers "brzydką zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz".

OGLĄDAJ: Pogański zwrot w USA. "Te dziwne zmiany dotyczą także Europy i Polski"