Świat Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej Oprac. Ewa Żebrowska |

Donald Trump Junior nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich

W sobotę na małej prywatnej wyspie na Bahamach odbyła się kameralna uroczystość, podczas której 48-letni Donald Trump junior i 39-letnia Bettina Anderson złożyli przysięgę małżeńską. Formalnie związek zawarty został w czwartek w urzędzie w West Palm Beach.

Sobotnia uroczystość nie była taką, jaką Anderson, celebrytka i modelka, sobie wyobrażała - twierdzi CNN. Według licznych źródeł, na które powołuje się stacja, miała ona marzyć o ślubie w Białym Domu. "Pan młody jednak nie uznał tego za stosowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wojnę USA i Izraela z Iranem", pisze portal stacji. Również sam prezydent miał być zdania, że to nie jest dobry pomysł. Ostatni ślub, jaki odbył się w oficjalnej rezydencji prezydentów USA, miał miejsce w 2022 roku. Naomi Biden, wnuczka urzędującego Joe Bidena, poślubiła wówczas Petera Neala.

Donald Trump o ślubie syna i swojej obecności

W czwartek Donald Trump powiedział reporterom, że "postara się" być na ślubie syna. - To jest coś, na czym nie mogę wygrać. Jeśli wezmę udział, zostanę zabity. Jeśli nie wezmę udziału, zostanę zabity - stwierdził, odnosząc się do potencjalnie negatywnych komentarzy w mediach.

W piątek poinformował jednak, że nie weźmie udziału w ceremonii z uwagi na swoje obowiązki. "Choć bardzo chciałem być z moim synem, Donem Jr., i najnowszym członkiem rodziny Trumpów, jego przyszłą żoną Bettiną, okoliczności związane z rządem i moja miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie pozwalają mi na to. Uważam, że ważne jest, abym pozostał w Waszyngtonie, w Białym Domu, w tym ważnym okresie. Gratulacje dla Dona i Bettiny!" - napisał na Social Truth.

Jak relacjonują media, w sobotniej ceremonii wzięło udział około 40 najbliższych parze osób, m.in. rodzeństwo pana młodego: Eric, Ivanka i Tiffany Trump oraz rodzina i przyjaciele Bettiny Anderson. Brak oficjalnej informacji na temat nieobecności - lub obecności - prezydenta. Nie upubliczniono też żadnych zdjęć z uroczystości.

Donald Trump junior był wcześniej żonaty

48-letni syn prezydenta ma piątkę dzieci z Vanessą Trump, którą poślubił w Mar-a-Lago w 2005 roku. Para rozstała się w 2018 roku. Była synowa Trumpa przekazała kilka dni temu, że choruje na nowotwór. Obecnie jest z związku z legendą golfa, Tigerem Woodsem.

Druga żona Donalda Trumpa juniora ma 40 lat. Jest córką znanego przedsiębiorcy, wychowywała w Palm Beach na Florydzie. Studiowała historię sztuki na nowojorskim Columbia University. W mediach społecznościowych można znaleźć jej zdjęcia z sesji modowych i okładki pism z jej wizerunkiem. Wraz z bratem prowadzi fundację charytatywną wspomagającą ofiary klęsk żywiołowych. W mediach społecznościowych kreuje się na influencerkę - pisze CNN.