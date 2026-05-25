Świat

Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej

Donald Trump Junior nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich
Najstarszy syn prezydenta USA po raz drugi się ożenił. Jego wybranka to modelka Bettina Anderson. Uroczystość odbyła się na małej wyspie, obecni byli tylko najbliżsi pary. Aż do piątku nie było wiadomo, czy będzie wśród nich Donald Trump.

W sobotę na małej prywatnej wyspie na Bahamach odbyła się kameralna uroczystość, podczas której 48-letni Donald Trump junior i 39-letnia Bettina Anderson złożyli przysięgę małżeńską. Formalnie związek zawarty został w czwartek w urzędzie w West Palm Beach.

Sobotnia uroczystość nie była taką, jaką Anderson, celebrytka i modelka, sobie wyobrażała - twierdzi CNN. Według licznych źródeł, na które powołuje się stacja, miała ona marzyć o ślubie w Białym Domu. "Pan młody jednak nie uznał tego za stosowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wojnę USA i Izraela z Iranem", pisze portal stacji. Również sam prezydent miał być zdania, że to nie jest dobry pomysł. Ostatni ślub, jaki odbył się w oficjalnej rezydencji prezydentów USA, miał miejsce w 2022 roku. Naomi Biden, wnuczka urzędującego Joe Bidena, poślubiła wówczas Petera Neala.

Donald Trump o ślubie syna i swojej obecności

W czwartek Donald Trump powiedział reporterom, że "postara się" być na ślubie syna. - To jest coś, na czym nie mogę wygrać. Jeśli wezmę udział, zostanę zabity. Jeśli nie wezmę udziału, zostanę zabity - stwierdził, odnosząc się do potencjalnie negatywnych komentarzy w mediach.

W piątek poinformował jednak, że nie weźmie udziału w ceremonii z uwagi na swoje obowiązki. "Choć bardzo chciałem być z moim synem, Donem Jr., i najnowszym członkiem rodziny Trumpów, jego przyszłą żoną Bettiną, okoliczności związane z rządem i moja miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie pozwalają mi na to. Uważam, że ważne jest, abym pozostał w Waszyngtonie, w Białym Domu, w tym ważnym okresie. Gratulacje dla Dona i Bettiny!" - napisał na Social Truth.

Jak relacjonują media, w sobotniej ceremonii wzięło udział około 40 najbliższych parze osób, m.in. rodzeństwo pana młodego: Eric, Ivanka i Tiffany Trump oraz rodzina i przyjaciele Bettiny Anderson. Brak oficjalnej informacji na temat nieobecności - lub obecności - prezydenta. Nie upubliczniono też żadnych zdjęć z uroczystości.

Donald Trump junior był wcześniej żonaty

48-letni syn prezydenta ma piątkę dzieci z Vanessą Trump, którą poślubił w Mar-a-Lago w 2005 roku. Para rozstała się w 2018 roku. Była synowa Trumpa przekazała kilka dni temu, że choruje na nowotwór. Obecnie jest z związku z legendą golfa, Tigerem Woodsem.

Druga żona Donalda Trumpa juniora ma 40 lat. Jest córką znanego przedsiębiorcy, wychowywała w Palm Beach na Florydzie. Studiowała historię sztuki na nowojorskim Columbia University. W mediach społecznościowych można znaleźć jej zdjęcia z sesji modowych i okładki pism z jej wizerunkiem. Wraz z bratem prowadzi fundację charytatywną wspomagającą ofiary klęsk żywiołowych. W mediach społecznościowych kreuje się na influencerkę - pisze CNN.

Źródło: CNN, Fox News, New York Times
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
