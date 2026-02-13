Trump: Iran nie będzie miał broni jądrowej Źródło: TVN24, Reuters

- Musimy zawrzeć porozumienie, bo w przeciwnym razie to będzie bardzo traumatyczne dla Iranu. I nie chcę, by tak się stało - oświadczył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu.

- Powinni byli zawrzeć porozumienie za pierwszym razem, ale zamiast tego otrzymali Midnight Hammer - dodał, odnosząc się do kryptonimu operacji amerykańskich sił, które latem 2025 roku przeprowadziły atak na irańskie instalacje jądrowe. - Jeśli nie zawrą porozumienia, to będzie inna historia - ostrzegł.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Trump: faza druga będzie dla nich bardzo surowa

Trump powtórzył, że w środę przeprowadził w Waszyngtonie bardzo dobre spotkanie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. - On to rozumie, ale koniec końców to zależy ode mnie - podkreślił prezydent.

Pytany o ramy czasowe rozmów na temat porozumienia, odpowiedział: - Myślę, że w ciągu miesiąca, coś takiego. Powinno się to stać szybko, powinni zgodzić się bardzo szybko - dodał.

Dodał, że będzie rozmawiał z Irańczykami "tak długo, jak będzie chciał". - Zobaczymy, czy uda się zawrzeć porozumienie. Jeśli się nie uda, trzeba będzie przejść do fazy drugiej. Faza druga będzie dla nich bardzo surowa, nie chciałbym tego - dodał Trump.

"WSJ": Pentagon zleca przygotowanie drugiego lotniskowca

W środę "Wall Street Journal" napisał, że Pentagon wydał rozkaz drugiej lotniskowcowej grupie uderzeniowej, by szykowała się do rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran.

Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła. Według gazety rozkaz do przygotowań miał paść po tym, jak we wtorek Trump powiedział w wywiadzie dla portalu Axios, że rozważa taki ruch.

Netanjahu oświadczył w czwartek, że gdyby zostało zawarte porozumienie z Iranem, to musi rozwiązywać problemy, które są szczególnie istotne dla Izraela, jak kwestie irańskiego programu nuklearnego, budowy rakiet balistycznych, czy wspierania przez Teheran organizacji terrorystyczne będących jego regionalnymi sojusznikami.

Opracował Adam Styczek /akw