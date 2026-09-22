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Świat

Spotkanie Zełenski-Putin? "Myślę, że nadszedł czas"

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Wołodymyr Zełenski i Donald Trump po spotkaniu w ONZ
Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Myślę, że zarówno Wołodymyr Zełenski jak i Władimir Putin chcą zakończyć tę wojnę - powiedział Donald Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy po spotkaniu z prezydentem Ukrainy w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski podkreślił zaś, że liczy, iż z pomocą Trumpa uda się zakończyć wojnę "przed zimą".

Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Po zakończeniu rozmów prezydenci odpowiadali na pytania dziennikarzy.

- Prezydent Zełenski i ja pracujemy nad zakończeniem tej wojny - podkreślił Trump.

Zełenski podkreślił, że ma nadzieje, "że uda się doprowadzić do zakończenia tej wojny, że prezydent Trump pomoże nam tę wojnę zakończyć". - Chcemy zrobić to jak najszybciej, jeśli to możliwe, to przed zimą - powiedział.

Spotkanie Zełenskiego z Putinem?

Trump pytany był też o możliwe spotkanie obu prezydentów z Władimirem Putinem. Zełenski zapowiadał, że jest gotowy usiąść do rozmów podczas szczytu G20 w Miami w grudniu. - On chce się spotkać - odparł Trump, mówiąc o Putinie. Jak dodał, "nie wie, czy stanie się to w Miami", jednak wyraził nadzieję, że do spotkania dojdzie.

- Myślę, że nadszedł czas. Wielu ludzi ginie. Myślę, że obydwaj chcą zakończyć tę wojnę - powiedział Trump.

Amerykański prezydent poruszył również kwestię ukraińskich nalotów na rosyjską infrastrukturę. - Uderzenia na rafinerie bardzo poważnie wpływają na Rosjan, ale bardzo poważnie wpływają też na ceny paliw - powiedział.

Negocjacje w sprawie produkcji Patriotów w Ukrainie

Na późniejszej konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski potwierdził swoją gotowość do spotkania z Putinem. Jak dodał, podczas rozmowy z Trumpem przekonywał go, że "Putin będzie wszystkim mówił o zakończeniu wojny, ale nic nie będzie robić".

- Tak będzie to wyglądało do zakończenia wyborów, a potem będzie kontynuował ataki. I będzie mówił, że winą za to należy obciążyć Ukrainę - powiedział Zełenski.

Zapowiedział przy tym swoją gotowość do "każdego formatu rozejmu energetycznego". - Oznacza to, że nie będziemy przeprowadzać ataków na obiekty energetyczne, na cały sektor energetyczny, na wszystko - tłumaczył. Jak mówił, Stany Zjednoczone "przekażą" ukraińską propozycję Rosjanom.

Zełenski odniósł się też do negocjacji w sprawie rozpoczęcia w Ukrainie produkcji systemów Patriot.

- Potrzebujemy licencji, aby przygotować produkcję. Firma Raytheon jest gotowa. Poprosiłem prezydenta Trumpa o pomoc w tej sprawie. Odniósł się do tego pozytywnie - przekazał. - Rozpoczniemy ten projekt. Nie wiem, czy zajmie to rok, czy półtora roku, ale to inwestycja na przyszłość - podkreślił.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Donald TrumpWołodymyr ZełenskiUSAWojna w Ukrainie
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