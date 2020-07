"Konstruktywna i merytoryczna" rozmowa Trumpa i Putina o kontroli zbrojeń

Strona rosyjska podała, że prezydenci mówili też o "dużym znaczeniu", jakie ma propozycja Moskwy, by zwołać szczyt pięciu państw - stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (Chin, Francji, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii) na temat "szerokiego kręgu problemów bezpieczeństwa międzynarodowego". Obie strony opowiedziały się za rozwojem współpracy handlowo-gospodarczej Rosji i USA, rozmowa była, jak podał Kreml, "konstruktywna i merytoryczna" i prezydenci zapowiedzieli dalsze kontakty na różnych szczeblach.

Propozycja trójstronnego porozumienia

Stany Zjednoczone pod koniec czerwca wyraziły nadzieję na rychłą drugą turę rozmów z Rosją o kontroli strategicznych zbrojeń nuklearnych, np. pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Rokowania prowadzone są w Wiedniu. Nowy Układ o Redukcji Zbrojeń Strategicznych (START), tzw. nowy START wygasa w lutym 2021 roku. Jest to obecnie jedyny obowiązujący jeszcze między USA i Rosją układ rozbrojeniowy. Rosja zaproponowała jego przedłużenie, ale prezydent Trump chce, aby był to układ trójstronny z udziałem Chin, czemu Rosja się sprzeciwia.

Jednak chińskie władze są przeciwne przystąpienia do porozumienia - przypomina Reuetrs. Na początku lipca jeden z chińskich dyplomatów stwierdził, że przystąpienie do rozmów z Rosją i USA byłoby możliwe tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone byłyby gotowe zredukować swój aresnał do poziomu chińskiego, który jest dwudziestokrotnie niższy.