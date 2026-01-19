Logo strona główna
Świat

Król Karol III nie poleci do USA? Jest odpowiedź premiera

Król Karol III
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie
Źródło: UK POOL
Brytyjscy politycy apelują o odwołanie wizyty króla Karola III w Stanach Zjednoczonych po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na kraje, które nie zgadzają się na przejęcie Grenlandii przez USA. Do kwestii wizyty odniósł się w poniedziałek brytyjski premier Keir Starmer.
Kluczowe fakty:
  • Trump zapowiedział nałożenie ceł na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię. Kolejne stawki miałyby obowiązywać do czasu, aż USA uzyskają zgodę na "całkowity zakup Grenlandii".
  • Z doniesień medialnych wynika, że wizyta Karola III w USA planowana jest na kwiecień.
  • Starmer, pytany o ewentualne odwołanie wizyty, mówił o konieczności utrzymania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

O tym, że brytyjski monarcha złoży prawdopodobnie w kwietniu 2026 roku oficjalną wizytę w USA, poinformował pod koniec grudnia "Times", powołując się na źródło bliskie sprawie. Według dyplomatów, których cytował dziennik, "rodzina królewska może pomóc w utrzymaniu szczególnych relacji" między państwami.

Premier Keir Starmer, zapytany w poniedziałek, czy doradzi królowi odwołanie kwietniowej wizyty, odparł, że dla Wielkiej Brytanii ważne jest kontynuowanie współpracy z USA w kwestiach obrony, wywiadu i bezpieczeństwa. - To wymaga od nas utrzymywania dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział szef brytyjskiego rządu podczas konferencji prasowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do czego doprowadziłoby zajęcie Grenlandii? Większość Amerykanów nie ma wątpliwości

Do czego doprowadziłoby zajęcie Grenlandii? Większość Amerykanów nie ma wątpliwości

Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"

Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"

BIZNES

Politycy chcą odwołania wizyty

Dzień wcześniej lider Liberalnych Demokratów Ed Davey we wpisie na portalu X stwierdził, że wizyta Karola III za Oceanem powinna zostać odwołana, jeśli Trump "wprowadzi skandaliczne cła i nadal będzie zastraszał Grenlandię". Polityk dodał, że "Wielka Brytania nie może być popychadłem dla szantażysty ani nagradzać zachowania Trumpa taką pompą, jakiej on pragnie".

O odwołanie wizyty Karola III na tej samej platformie zaapelował poseł Partii Konserwatywnej Simon Hoare. "Zbliżająca się wizyta państwowa Jego Królewskiej Mości w Stanach Zjednoczonych musi zostać odwołana. Cywilizowany świat nie może już dłużej tolerować Trumpa" - czytamy m.in. w jego sobotnim wpisie, gdzie nazywa prezydenta USA "piratem".

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III podczas bankietu na Zamku Windsor (2025)
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III podczas bankietu na Zamku Windsor (2025)
Źródło: Reuters

Cel wizyty Karola III w USA

Z ustaleń, którymi "Times" podzielił się pod koniec 2025 roku, wynika, że - poza Karolem III - z wizytą do USA ma udać się również jego syn, książę William. Następca tronu ma polecieć za ocean z okazji organizowanych w tym roku piłkarskich mistrzostw świata.

"Downing Street ma nadzieję wykorzystać wizyty (Karola III i księcia Williama - red.) jako zachętę do podpisania z prezydentem USA Donaldem Trumpem pełnej umowy handlowej między Wielką Brytanią a USA" - pisał dziennik w grudniu. Obecnie negocjacje utknęły w martwym punkcie z powodu wysuwanych przez USA żądań zwiększenia dostępu do brytyjskich rynków dla amerykańskich rolników. Ponadto w grudniu Stany Zjednoczone wstrzymały obiecane wielomiliardowe inwestycje w brytyjskie technologie z powodu przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci, podatku od usług cyfrowych i ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności. Inwestycje o wartości 31 mld funtów zostały przedstawione przez prezydenta Trumpa podczas jego wrześniowej oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii.

Wizyta Karola III w USA byłaby pierwszą wizytą panującego brytyjskiego monarchy w tym kraju od prawie 20 lat, kiedy to królowa Elżbieta II przyjęła zaproszenie od prezydenta USA George'a W. Busha w 2007 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
23 min
"Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu

"Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu

Horyzont
"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

TAGI:
Król Karol IIIDonald TrumpKeir StarmerUSAWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewska
