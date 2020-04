Trump: poleciłem ostrzelać i zniszczyć każdą irańską łódź, która będzie nękała nasze okręty

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że polecił amerykańskiej marynarce wojennej ostrzelanie i zniszczenie każdej irańskiej łodzi, która będzie nękać amerykańskie okręty. To prawdopodobnie reakcja na incydent sprzed tygodnia, kiedy Pentagon oskarżył Teheran o niebezpieczne manewry w Zatoce Perskiej.

"Poleciłem Marynarce Wojennej USA, by ostrzelała i zniszczyła każdą irańską łódź (dosłownie: kanonierkę - przyp. red.), która będzie nękała nasze okręty na morzu" - napisał Donald Trump na Twitterze.

Incydent w Zatoce Perskiej

To prawdopodobnie reakcja na incydent sprzed tygodnia, kiedy Pentagon oskarżył Teheran o niebezpieczne manewry w Zatoce Perskiej. 11 irańskich szybkich łodzi miało wówczas z niebezpieczną prędkością zbliżać się do amerykańskich okrętów, m.in. przecinając im drogę. Iran twierdził wówczas, że to USA sprowokowały zajście.