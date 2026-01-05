Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump grozi kolejnym atakiem w Wenezueli. Mówił przy tym o innych krajach

Donald Trump
Donald Trump o prezydencie Kolumbii. "On ma fabryki kokainy"
Źródło: TVN24
Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić kolejny atak na Wenezuelę, jeśli pozostali członkowie administracji Nicolasa Maduro nie będą współpracować. Zagroził przy tym kolejnym państwom interwencją zbrojną.

Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One, wracając do Waszyngtonu z Florydy, gdzie w swojej rezydencji Mar-a-Lago spędzał Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Mówiąc o Wenezueli, Trump powtórzył, że to USA w praktyce kontrolują obecnie ten kraj i zapewniał, że następczyni Maduro, Delcy Rodriguez, "współpracuje" z Ameryką. Zagroził przy tym, że w przeciwnym wypadku spotka ją los gorszy niż Maduro. Pytany o termin wyborów w Wenezueli i demokratyzację kraju, Trump zaznaczył, że najpierw konieczna jest jego "odbudowa”.

- (...) Kraj jest w ruinie. Był fatalnie zarządzany. Ropa naftowa płynie po prostu na bardzo niskim poziomie (...) Powinni mieć większy dochód, więcej ropy - powiedział Trump. Pytany o to, czego oczekuje od nowych władz w Caracas, odparł, że "totalnego" dostępu do ropy naftowej i innych zasobów, co pozwoli USA odbudować ten kraj.

Donald Trump po powrocie do Waszyngtonu
Donald Trump po powrocie do Waszyngtonu
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Trump przekazał również, że jego kraj może przeprowadzić drugi atak militarny na Wenezuelę, jeśli pozostali członkowie administracji dyktatora Maduro nie będą współpracować z jego działaniami mającymi na celu "naprawę" sytuacji w kraju.

- Wenezuela jest bardzo chora. Kolumbia też jest bardzo chora i jest rządzona przez człowieka, który lubi produkować kokainę i sprzedawać ją Stanom Zjednoczonym. Ale powiem wam, że nie będzie tego robił zbyt długo - powiedział. Dopytywany, czy ma na myśli operację wojskową w Kolumbii, odparł, że "to brzmi dobrze".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat

Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat

Decyzja USA "uruchomiła ciąg zdarzeń, który ciężko przewidzieć"

Decyzja USA "uruchomiła ciąg zdarzeń, który ciężko przewidzieć"

W podobnym tonie prezydent USA wypowiedział się o Meksyku, którym - jak twierdzi - rządzą kartele narkotykowe i z którym "musi coś zrobić".

- Meksyk musi wziąć się w garść, bo one (narkotyki) przepływają przez Meksyk, a my będziemy musieli coś zrobić. Chcielibyśmy, żeby Meksyk to zrobił. Oni są do tego zdolni. Ale niestety kartele są w Meksyku bardzo silne - mówił Trump.

Dodał, że przy okazji każdej rozmowy z prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum oferował jej wysłanie wojsk USA do walki z kartelami, lecz ona nie jest skłonna się na to zgodzić.

Trump o Kubie

Trump ocenił też, że po obaleniu Nicolasa Maduro reżim na Kubie "wygląda na gotowy, by upaść" bez wsparcia Caracas. - Nie wiem, czy oni to wytrzymają, ale Kuba nie ma teraz żadnych dochodów. Całe zyski czerpią z Wenezueli, z wenezuelskiej ropy. Nie otrzymują nic. Kuba dosłownie jest gotowa do upadku - ocenił amerykański przywódca, twierdząc, że do upadku reżimu w Hawanie nie będzie potrzebna amerykańska interwencja.

Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach
Źródło: TVN24

Trump znowu o Grenlandii

Trump pytany o zadeklarowaną w marcu ubiegłego roku chęć zaanektowania Grenlandii odpowiedział, że nie chce mówić na ten temat, ale powtórzył, że Ameryka "naprawdę potrzebuje" Grenlandii ze względu na swoje bezpieczeństwo narodowe i strategiczne interesy. Podkreślił, że wokół Grenlandii krążą rosyjskie i chińskie statki, a Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa.

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

- Mogę wam powiedzieć, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na Grenlandii (Duńczycy) sprowadzili jeszcze jeden psi zaprzęg - drwił prezydent USA. Dodał, że Unia Europejska tak naprawdę potrzebuje, by USA przejęły kontrolę nad wyspą i że Unia o tym wie.

OGLĄDAJ: Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"
pc

Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm//akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpMeksykKolumbiaWenezuelaKubaAdministracja Donalda Trumpa
Czytaj także:
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Poniedziałek dniem kwalifikacji
EUROSPORT
shutterstock_2030264876
"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Wenezuela
Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Djoković opuszcza Związek Zawodowych Tenisistów. Wydał oświadczenie
EUROSPORT
Relacja Macieja Worocha z Kolumbii
Relacja reportera "Faktów" z Kolumbii
Świat
Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje
Świat
imageTitle
Mistrz pozostał mistrzem. A jak poszło komentatorom Eurosportu?
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński otworzył koncert Interu. Polak z pięknym golem
EUROSPORT
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat
Świat
Zimowy paraliż i bardzo obfite opady śniegu w Ustce
Czerwone alarmy nadal w mocy. Gdzie należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Wściekły Granerud uderzył w Austriaków. "Życzę im wszystkiego najgorszego"
EUROSPORT
imageTitle
Pech pogrzebał marzenia Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
imageTitle
Manchester City wypuścił wygraną. Podwójna radość w Londynie
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Mało mowy o demokracji". Co stanie się z Wenezuelą?
Polska
imageTitle
15-letni fenomen. Może namieszać na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalony mecz w Anglii. Cudowny gol pogrążył mistrzów
EUROSPORT
Wilhelm Skropke z mrówkojadem olbrzymim, lata 30. XX wieku
Oddawali życie zwierzętom, są bezimienni. Na tropie dawnych pracowników zoo
Tamara Barriga
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
METEO
Nicolas Maduro i Cilia Flores
"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża
Kamila Grenczyn
Kuba, Hawana
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
Świat
GettyImages-2210774552
Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador
Świat
imageTitle
Real kapitalnie odpowiedział Barcelonie. Hat-trick wychowanka
EUROSPORT
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
METEO
imageTitle
Odnaleziono ciało Fernando Martina
EUROSPORT
Elisabeth Wiese
Dzieci, w tym jej wnuk, trafiały do pieca lub do rzeki
Tamara Barriga
imageTitle
Pierwszy wpis Joshuy po tragicznym wypadku
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?
Świat
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica