Świat

Donald Trump grozi Iranowi. Porozumienie albo "wydarzy się coś złego"

Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie ataku na Iran
Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej
Źródło: Reuters
Donald Trump ostrzegł w czwartek Iran, że musi zawrzeć porozumienie w sprawie swojego programu nuklearnego, "w przeciwnym razie wydarzy się coś złego". Dziennik "Wall Street Journal" podał, że Trump rozważa przeprowadzenie wstępnego, ograniczonego ataku na Iran.

Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie wstępnego, ograniczonego ataku na Iran, by zmusić Teheran do zawarcia porozumienia nuklearnego - napisał w czwartek dziennik "Wall Street Journal". Trump wciąż jednak opowiada się za rozwiązaniem dyplomatycznym - podała gazeta.

Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu

Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu

Sebastian Zakrzewski
Coś pękło. Czas się przygotować

Coś pękło. Czas się przygotować

Jacek Tacik

W obliczu ogromnej koncentracji sił zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie, która podsyca obawy przed wojną na większą skalę, Donald Trump stwierdził, że negocjacje z Iranem w celu zakończenia napiętego impasu przebiegają pomyślnie, ale podkreślił, że Teheran "musi osiągnąć znaczące porozumienie". - W przeciwnym razie wydarzy się coś złego - powiedział Trump, który wielokrotnie groził atakiem na Iran na pierwszym posiedzeniu swojej Rady Pokoju w Waszyngtonie.

Trump odniósł się do amerykańskich nalotów przeprowadzonych w czerwcu, mówiąc, że potencjał nuklearny Iranu został "zdziesiątkowany" i dodał: "możemy pójść o krok dalej albo nie". - Dowiecie się tego prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 dni - powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Premier do Polaków w Iranie: natychmiast opuścić ten kraj

Poproszony później o rozwinięcie tej myśli, powiedział reporterom na pokładzie Air Force One: - Myślę, że to wystarczy 10-15 dni, w zasadzie maksimum. Odmówił jednak podania szczegółów, jedynie ponownie ostrzegając przed "naprawdę złymi rzeczami" i podkreślając, że Iran będzie musiał zawrzeć umowę w taki czy inny sposób.

Media: Trump rozważa wstępne, ograniczone uderzenie na Iran

Prezydent USA nie podjął jeszcze decyzji o przeprowadzeniu ataku na jakąkolwiek skalę - przekazały dziennikowi "Wall Street Journal" źródła. Rozważa różne opcje: od trwającej tydzień kampanii ataków, mających na celu wymuszenie zmiany reżimu, po mniejszą falę ataków na irański rząd i obiekty wojskowe.

Niektórzy amerykańscy urzędnicy i analitycy ostrzegają, że takie ataki zachęciłyby Iran do odwetu, co potencjalnie mogłoby poskutkować wciągnięciem USA w szerszą wojnę na Bliskim Wschodzie i zagrozić regionalnym sojusznikom.

Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie ataku na Iran
Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie ataku na Iran
Źródło: ALESSANDRO DI MEO/PAP/EPA

"W przypadku zatwierdzenia wstępnego ataku, uderzenie może zostać przeprowadzone w najbliższych dniach" - utrzymują źródła gazety. Celem uderzenia miałoby być kilka obiektów wojskowych lub rządowych.

Jeśli Iran nadal będzie odmawiał zastosowania się do polecenia Trumpa dotyczącego zakończenia wzbogacania uranu, USA mają przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię przeciwko obiektom reżimu, potencjalnie mającą na celu obalenie władz w Teheranie.

USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie

W ostatnich tygodniach prezydent USA wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie ograniczenia programu jądrowego tego kraju.

USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Stacja CBS News podała w środę, że Pentagon przenosi tymczasowo do Europy i USA część personelu z tego regionu w związku z możliwym amerykańskim atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu.

Kluczowa wyspa poza zasięgiem Teheranu. Trump upomina Brytyjczyków
Kluczowa wyspa poza zasięgiem Teheranu. Trump upomina Brytyjczyków

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podsumowując wynik wtorkowych negocjacji w Genewie, stwierdziła w środę, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne. Zaznaczyła, że prezydent Trump ma do podjęcia decyzję w sprawie ewentualnego uderzenia na Iran.

W środę portal Axios napisał, że Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi, a opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni. W następnej publikacji portal ocenił, że "USA i Iran stoją na krawędzi wojny".

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DI MEO/PAP/EPA

