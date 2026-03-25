Trump "gotowy rozpętać piekło"

Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran
Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, to prezydent Donald Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak dodała, doniesienia o 15-punktowym planie pokojowym "są tylko częściowo prawdziwe".

Amerykańskie źródła poinformowały, że Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. W środę Reuters, powołując się na przedstawiciela irańskich władz, poinformował, że Teheran wciąż analizuje amerykańską propozycję. Urzędnik - podała agencja - dodał, że "wstępna odpowiedź" Iranu, która "nie była pozytywna", została przekazana Pakistanowi, aby ten następnie dostarczył ją Stanom Zjednoczonym.

Rzeczniczka Białego Domu: Trump jest gotów rozpętać piekło

O sytuację na linii Waszyngton-Teheran pytana była w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Według niej, cierpliwość amerykańskiego prezydenta się kończy, a Iran powinien przyjąć warunki pokoju.

Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"

Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"

Media: jest reakcja Iranu na propozycję USA. "Nie jest pozytywna"

Media: jest reakcja Iranu na propozycję USA. "Nie jest pozytywna"

- Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedziała Leavitt podczas briefingu w Białym Domu.

Podkreśliła, "prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło". - Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji - mówiła.

Leavitt powiedziała również, że przedstawiana w mediach 15-punktowa propozycja USA zakończenia wojny ma w sobie elementy prawdy, lecz nie jest to cała prawda. Nie chciała też potwierdzić doniesień CNN, że wkrótce może dojść do spotkania negocjatorów obu krajów w Pakistanie. Rzeczniczka odmówiła też rozwinięcia wtorkowej wypowiedzi Trumpa, który twierdził, że otrzymał od Irańczyków "prezent" związany z przepływem ropy i gazu przez cieśninę Ormuz. Times of Israel podał, że chodziło o przepuszczenie przez Iran kilku tankowców z ropą naftową.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Media o 15 punktach planu

Informacje o liście żądań USA dla Iranu pojawiły się w mediach we wtorek. Szczegóły 15-punktowego planu nie zostały dotąd upublicznione, jednak dwaj przedstawiciele władz Pakistanu, którzy przekazali go Iranowi, wymienili kilka z warunków.

Jak powiedzieli, dotyczą one ograniczenia sankcji, wycofania się Iranu z programu nuklearnego, ustalenia limitu rakiet, jakie mógłby posiadać Iran, otwarciu Ormuzu oraz ograniczenia wsparcia Iranu dla grup zbrojnych w regionie.

Izraelska stacja telewizyjna Kanał 12 doprecyzowała, że amerykański plan zakładał również, iż w Iranie nie byłby wzbogacany uran, a 450 kilogramów uranu wzbogaconego wcześniej do poziomu 60 proc. zostałoby przekazanych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. MAEA uzyskałaby również pełny dostęp do wszystkich irańskich instalacji, a zakłady jądrowe w Natanz, Isfahanie i Fordo zostałyby zdemontowane.

Czytaj także:
imageTitle
Pegula z kompleksem Rybakiny. Szansa na wielki hit w półfinale
EUROSPORT
shutterstock_2755222775
Reagują na podwyżki cen paliw. Będą rekompensaty dla kierowców
BIZNES
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
BIZNES
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
METEO
Kobieta żyje w strachu przed dawnym partnerem
"Zniszczę cię, będzie jazda, zginiesz, nic nie zrobisz"
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Viktor Orban
"Orban wykorzystał instrumentalnie Nawrockiego"
KROPKA NAD I
Donald Trump
Trump nie pojedzie na konferencję CPAC. Wybiera się tam Nawrocki
Świat
imageTitle
Stracili mistrzostwo kontynentu przy zielonym stoliku. Nie dają za wygraną
EUROSPORT
Dominic McLaughlin na planie nowego serialu o Harrym Potterze
Jest pierwszy zwiastun nowej adaptacji "Harry'ego Pottera"
Kultura i styl
pap_20251218_0JL
Prorosyjskie słowa Orbana. "Bez relacji z Rosją nie osiągniemy sukcesu"
Świat
imageTitle
Wypadek z powodu aktywisty. Niemiła sytuacja na trasie kolarskiego klasyka
EUROSPORT
25 1930 fpf cl-0019
Było spotkanie z premierem. Minister: mówimy "sprawdzam" 
Polska
Donald Trump
Trump poleci do Chin. Jest termin
Świat
Karol Nawrocki zawraca po tym, jak usłyszał pytanie dziennikarza TVN24
Organizacje dziennikarskie bronią reportera TVN24
Polska
imageTitle
Rozczarowanie w Rzeszowie. Polski zespół daleko od Final Four Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
METEO
Pijany pasażer groził kierowcy autobusu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany wszedł do autobusu. Groził kierowcy i zniszczył mu okulary
WARSZAWA
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
BIZNES
imageTitle
Upadek Evenepoela tuż przed metą. Zwycięstwo Godona
EUROSPORT
imageTitle
Arka tonie, trener odchodzi. Szwarga opuszcza Gdynię
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego Brytyjczyka
"Porzucił walizkę i zaczął uciekać". Pościg na Dworcu Centralnym
WARSZAWA
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
METEO
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
BIZNES
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Tusk: jest pierwszy efekt wizyty prezydenta w Budapeszcie. Nawrocki odpowiada
Świat
Pożar w składzie budowlanym
Pożar w składzie budowlanym
WARSZAWA
Pojazd ciężarowy po zderzeniu zjechał z drogi i wpadł do rowu
Zderzenie ciężarówki z autem. Są ranni
Trójmiasto
Nathan Newby
Pacjent wyszedł na papierosa i udaremnił zamach w szpitalu
Świat
imageTitle
Zdrowie najważniejsze. Tomasiak zakończył sezon
EUROSPORT
Zniszczony radiowóz
Uciekał traktorem i staranował radiowóz
Wrocław

