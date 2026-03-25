Trump "gotowy rozpętać piekło"

Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran

Amerykańskie źródła poinformowały, że Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. W środę Reuters, powołując się na przedstawiciela irańskich władz, poinformował, że Teheran wciąż analizuje amerykańską propozycję. Urzędnik - podała agencja - dodał, że "wstępna odpowiedź" Iranu, która "nie była pozytywna", została przekazana Pakistanowi, aby ten następnie dostarczył ją Stanom Zjednoczonym.

Rzeczniczka Białego Domu: Trump jest gotów rozpętać piekło

O sytuację na linii Waszyngton-Teheran pytana była w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Według niej, cierpliwość amerykańskiego prezydenta się kończy, a Iran powinien przyjąć warunki pokoju.

- Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedziała Leavitt podczas briefingu w Białym Domu.

Podkreśliła, "prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło". - Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji - mówiła.

Leavitt powiedziała również, że przedstawiana w mediach 15-punktowa propozycja USA zakończenia wojny ma w sobie elementy prawdy, lecz nie jest to cała prawda. Nie chciała też potwierdzić doniesień CNN, że wkrótce może dojść do spotkania negocjatorów obu krajów w Pakistanie. Rzeczniczka odmówiła też rozwinięcia wtorkowej wypowiedzi Trumpa, który twierdził, że otrzymał od Irańczyków "prezent" związany z przepływem ropy i gazu przez cieśninę Ormuz. Times of Israel podał, że chodziło o przepuszczenie przez Iran kilku tankowców z ropą naftową.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt

Media o 15 punktach planu

Informacje o liście żądań USA dla Iranu pojawiły się w mediach we wtorek. Szczegóły 15-punktowego planu nie zostały dotąd upublicznione, jednak dwaj przedstawiciele władz Pakistanu, którzy przekazali go Iranowi, wymienili kilka z warunków.

Jak powiedzieli, dotyczą one ograniczenia sankcji, wycofania się Iranu z programu nuklearnego, ustalenia limitu rakiet, jakie mógłby posiadać Iran, otwarciu Ormuzu oraz ograniczenia wsparcia Iranu dla grup zbrojnych w regionie.

Izraelska stacja telewizyjna Kanał 12 doprecyzowała, że amerykański plan zakładał również, iż w Iranie nie byłby wzbogacany uran, a 450 kilogramów uranu wzbogaconego wcześniej do poziomu 60 proc. zostałoby przekazanych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. MAEA uzyskałaby również pełny dostęp do wszystkich irańskich instalacji, a zakłady jądrowe w Natanz, Isfahanie i Fordo zostałyby zdemontowane.

