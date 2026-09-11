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Świat

Donald Trump do wyborców: ci, którzy nie głosują, idą do piekła

Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Adam StyczekOprac. Kuba Koprzywa
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Prezydent USA Donald Trump
Trump: ci, którzy nie głosują, pójdą do piekła
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: JEFF MCWHORTER/PAP/EPA
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Donald Trump mobilizował wyborców przed wyborami połówkowymi w USA. Zachęcił zebranych do złożenia przysięgi, że ci oddadzą głos. - Wiecie co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła - mówił.

Trump wziął udział w dwudniowej konwencji Partii Republikańskiej w Dallas przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Podczas wystąpienia kończącego konwencję zachęcał sympatyków partii do złożenia przysięgi, że oddadzą głos w wyborach, które zdecydują o tym, która z partii będzie kontrolować Kongres.

- Przyrzekam najlepszemu prezydentowi w historii, który kocha nas do utraty tchu, że (...) pójdę i wezmę znajomych, rodzinę i pójdziemy głosować 3 listopada - mówił Trump, zwracając się do wyborców. - Bo wiecie co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła - dodał. Zapowiadał, że republikanie "pokonają komunistów, radykalnych lewicowych szaleńców, ekstremistów, fanatyków, i przestępców, którzy chcą zniszczyć kraj".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Donald Trump mobilizuje wyborców

Konwencja miała umiarkowaną frekwencję, a znaczna liczba kandydatów partii w wyścigach, w których toczy się szczególnie zażarta walka wyborcza, zdecydowała się na pominięcie i skupienie się na kampanii we własnych okręgach. To rezultat między innymi wysokich wpłat wymaganych od kandydatów za udział (25 tysięcy dolarów), jak też rekordowo niskich notowań popularności prezydenta. Według większości badań opinii publicznej, Trumpa popiera mniej niż 40 procent wyborców, a według badania Ipsosa dla Reutersa, jest to tylko 32 procent.

Mimo to - i mimo faktu, że Trump sam nie bierze udziału w wyborach - impreza w Dallas była niemal całkowicie zdominowana przez prezydenta i była nazywana "Trumpalozą". Prezydent zwracał się do wyborców, by "udawali, że to on jest na karcie wyborczej". To aluzja do faktu, że choć jego wyborcy są zwykle mocno zmotywowani w wyborach, w których on sam bierze udział, to znacznie rzadziej angażują się w inne głosowania.

Media krytykują zapowiedź "dywidendy" Donalda Trumpa

W przemówieniu kończącym konwencję w Dallas Trump powtórzył wiele elementów ze swojego wystąpienia z dnia poprzedniego, w tym obietnicę wysłania wszystkim dorosłym Amerykanom pięciu tysięcy dolarów w razie wyborczego zwycięstwa jego partii.

Media krytykują tę zapowiedź prezydenta USA. Jak oblicza "New York Times" wypłacenie Amerykanom obiecanych sum kosztowałoby budżet ponad 1 bilion dolarów. Ponadto prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania, aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi - zaznacza dziennik.

Inne media szacują koszty tej ekstrawagancji na blisko 1,3 biliona dolarów, a przed wszystkim zwracają uwagę, że dla przeciwników Trumpa jego inicjatywa jest formą "kupowania głosów", czy też wyborczej łapówki - relacjonuje portal Hill.

Donald Trump kusi wyborców "dywidendą" po wyborach
Źródło: Reuters

Do oskarżeń o kupowanie głosów odniósł się nawet dziennikarz sprzyjającej republikanom telewizji Fox News. W rozmowie z wiceprezydentem J.D. Vance'em Bret Baier powiedział, że krytycy prezydenta "dywidendę Trumpa" nazwą na pewno formą "łapówki dla wyborców", których kupuje, by zachować kontrole nad Kongresem, jednocześnie rujnując finanse kraju.

Vance odpowiedział, że środki na wypłaty dla wyborców pochodziłyby z pieniędzy jakie wpłynęły do budżetu dzięki wprowadzeniu przez prezydenta ceł i bronił inicjatywy Trumpa nazywając ją "dywidendą dla ludzi pracujących", którzy skorzystają na "utrzymaniu nas u władzy".

Oferta Trumpa budzi wątpliwości

Jednak "Guardian" zauważa, że koszt zrealizowania obietnicy Trumpa przekroczyłby znacznie dochody z taryf.

Trump nie wyjaśnił, jak rząd sfinansowałby taką "dywidendę" i zastrzegł jedynie, że pieniądze te wyborcy musieliby wydać w USA. Nie wiadomo też, jak monitorowano by to, czy aby Amerykanie nie wydają ich za granicą.

Jak relacjonuje BBC, demokraci nazwali natychmiast tę ofertę pustą obietnicą, a wielu polityków i komentatorów zaczęło się zastanawiać, czy byłaby ona wykonalna i zgodna z prawem.

BBC zwraca też uwagę, że chyba po raz pierwszy w historii USA prezydent kusi wyborców takim argumentem.

Republikański strateg i badacz opinii publicznej Robert Moran stwierdził w rozmowie z programem BBC World Service's Newsday, że jest "jest to niezwykła propozycja i nie wiadomo skąd miałyby pochodzić pieniądze na jej realizację - ale jest to okres kampanii wyborczej".

Dywidenda Trumpa może być źródłem sporej "presji fiskalnej"

"NYT" przypomina, że w wyborach w 2024 roku Elon Musk, który popiera Trumpa i Republikanów, zaoferował zarejestrowanym wyborcom szansę wygrania 1 mln dolarów, jeśli zmobilizują się do głosowania i sprawa ta jest nadal przedmiotem sporów prawnych.

Według BBC oferta wypłacenia Amerykanom pieniędzy, jeśli republikanie zachowają kontrolę nad obiema izbami Kongresu, byłaby legalna, jeśli Trump przeprowadziłby to w formie ulg podatkowych.

Z drugiej strony CNBC przypomina, że w amerykańskim prawie płacenie za głosowanie na wskazanego kandydata lub powstrzymanie się od głosowania jest przestępstwem karanym grzywną, rocznym więzieniem, lub jednym i drugim.

CNBC zwraca tymczasem uwagę, że już teraz deficyt budżetowy USA za rok 2026 jest bliski 1,8 biliona dolarów i powiększenie go o ponad 1 biliona byłoby źródłem sporej "presji fiskalnej".

Trump obiecywał już Amerykanom różne zachęty finansowe, w tym wartą 5 tysięcy dolarów "dywidendę DOGE", która miała być wypłacana dzięki oszczędnościom, jakie miał poczynić nieistniejący już departament ds. cięć budżetowych w administracji USA. Jak dotąd obietnice te się nie zmaterializowały - przypomina CNBC.

Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpPartia Republikańska USA
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