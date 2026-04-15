Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump "zszokowany" zachowaniem Meloni

|
Giorgia Meloni podczas noworocznej konferencji prasowej
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował premier Włoch Giorgię Meloni w wywiadzie dla "Corriere della Sera", oskarżając ją o odmowę współpracy w kwestiach NATO i walki z irańskim programem nuklearnym. Podkreślił, że jest tym "zszokowany".

Donald Trump oznajmił w rozmowie telefonicznej z włoską gazetą, że Giorgia Meloni "nie chce pomóc pozbyć się broni nuklearnej [w Iranie - red.]", podobnie, jak NATO.

Amerykański przywódca przyznał, że od dawna nie rozmawiał z Meloni. - Jest inna niż myślałem - ocenił prezydent USA. - Ona już nie jest tą samą osobą, a Włochy nigdy nie będą tym samym krajem. Imigracja zabija Włochy i całą Europę - ocenił.

- Czy Włochom podoba się to, że wasza premier nic nie robi, żeby pozyskać ropę? Czy ludziom się to podoba? - zastanawiał się. - Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - dodał Trump, odnosząc się do braku zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.

Po tym, gdy Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier.

- Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - ocenił Trump.

Wyraził także opinię, że "papież nie ma pojęcia, co dzieje się w Iranie". - Nie rozumie i nie powinien wypowiadać się o wojnie, bo nie wie, co się tam dzieje. Nie rozumie, że w ubiegłym miesiącu zabili w Iranie 42 tysiące manifestantów - powiedział prezydent USA.

Reakcje we Włoszech

"Stało się coś bardzo poważnego. Pragnę wyrazić nasze najgłębsze potępienie za atak prezydenta Donalda Trumpa na premier Giorgię Meloni za to, że zgodnie z prawem wyraziła solidarność z papieżem Leonem" - oświadczyła w Izbie Deputowanych sekretarz Partii Demokratycznej Elly Schlein.

"Włochy są wolnym i suwerennym krajem, a nasza Konstytucja jest jasna: Włochy odrzucają wojnę. Żaden przywódca państwa obcego nie może pozwolić sobie na atakowanie, grożenie lub brak szacunku dla naszego kraju i naszego rządu" - podkreśliła.

"Jesteśmy przeciwnikami w tej Izbie, ale wszyscy jesteśmy obywatelami Włoch i przedstawicielami Włochów. Nie zaakceptujemy ataków ani gróźb wobec rządu i naszego kraju. Naprawdę domagamy się jednomyślnego potępienia w tej sprawie" - dodała.

Pośredni komentarz wygłosił również prezydent Sergio Mattarella. Przyjmując studentów dziennikarstwa w Pałacu Kwirynalskim, chwalił autoironię: "Gdyby tak zwani możni tego świata stosowali ją, nawet w małych dawkach, świat by na tym zyskał, a oni uniknęliby trudności i zakłopotania".

Spór o bazę na Sycylii i wpis atakujący papieża

Władze Włoch nie zgodziły się w marcu na lądowanie amerykańskich bombowców w bazie lotniczej Sigonella na Sycylii. Meloni argumentowała, że w tej sprawie strona włoska "skrupulatnie przestrzegała traktatów i porozumień, regulujących relacje z USA".

Prezydent USA w niedzielę mocno skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej".

Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek został usunięty z prezydenckiego konta.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Corriere della Sera, RAI News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpGiorgia MeloniPapież Leon XIVWłochyUSAWatykan
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

