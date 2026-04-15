Świat Trump "zszokowany" zachowaniem Meloni Adam Styczek

Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty

Donald Trump oznajmił w rozmowie telefonicznej z włoską gazetą, że Giorgia Meloni "nie chce pomóc pozbyć się broni nuklearnej [w Iranie - red.]", podobnie, jak NATO.

Amerykański przywódca przyznał, że od dawna nie rozmawiał z Meloni. - Jest inna niż myślałem - ocenił prezydent USA. - Ona już nie jest tą samą osobą, a Włochy nigdy nie będą tym samym krajem. Imigracja zabija Włochy i całą Europę - ocenił.

- Czy Włochom podoba się to, że wasza premier nic nie robi, żeby pozyskać ropę? Czy ludziom się to podoba? - zastanawiał się. - Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - dodał Trump, odnosząc się do braku zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.

Prezydent USA Donald Trump

Po tym, gdy Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier.

- Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - ocenił Trump.

Wyraził także opinię, że "papież nie ma pojęcia, co dzieje się w Iranie". - Nie rozumie i nie powinien wypowiadać się o wojnie, bo nie wie, co się tam dzieje. Nie rozumie, że w ubiegłym miesiącu zabili w Iranie 42 tysiące manifestantów - powiedział prezydent USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Włosi oburzeni słowami Trumpa. Przywołują słynne przysłowie

Reakcje we Włoszech

"Stało się coś bardzo poważnego. Pragnę wyrazić nasze najgłębsze potępienie za atak prezydenta Donalda Trumpa na premier Giorgię Meloni za to, że zgodnie z prawem wyraziła solidarność z papieżem Leonem" - oświadczyła w Izbie Deputowanych sekretarz Partii Demokratycznej Elly Schlein.

"Włochy są wolnym i suwerennym krajem, a nasza Konstytucja jest jasna: Włochy odrzucają wojnę. Żaden przywódca państwa obcego nie może pozwolić sobie na atakowanie, grożenie lub brak szacunku dla naszego kraju i naszego rządu" - podkreśliła.

Giorgia Meloni

"Jesteśmy przeciwnikami w tej Izbie, ale wszyscy jesteśmy obywatelami Włoch i przedstawicielami Włochów. Nie zaakceptujemy ataków ani gróźb wobec rządu i naszego kraju. Naprawdę domagamy się jednomyślnego potępienia w tej sprawie" - dodała.

Pośredni komentarz wygłosił również prezydent Sergio Mattarella. Przyjmując studentów dziennikarstwa w Pałacu Kwirynalskim, chwalił autoironię: "Gdyby tak zwani możni tego świata stosowali ją, nawet w małych dawkach, świat by na tym zyskał, a oni uniknęliby trudności i zakłopotania".

Spór o bazę na Sycylii i wpis atakujący papieża

Władze Włoch nie zgodziły się w marcu na lądowanie amerykańskich bombowców w bazie lotniczej Sigonella na Sycylii. Meloni argumentowała, że w tej sprawie strona włoska "skrupulatnie przestrzegała traktatów i porozumień, regulujących relacje z USA".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tak chce ukarać niektóre kraje NATO. Media o planie Trumpa

Prezydent USA w niedzielę mocno skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej".

Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek został usunięty z prezydenckiego konta.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

