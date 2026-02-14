Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Czy USA znów stają się wielkie? "Klucz do zrozumienia" Trumpa

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Prezydent Donald Trump i flaga USA, 29 lutego 2020
Prezydent Donald Trump i flaga USA, 29 lutego 2020
Źródło: ERIK S. LESSER/PAP/EPA
Donald Trump obiecuje "złoty wiek Ameryki" i kres wykorzystywania USA przez resztę świata. Ale jak to kres? Jak to możliwe, że słabsi mogli "żerować" na globalnym supermocarstwie? Odpowiedź może zaskakiwać. Artykuł dostępny w subskrypcji

Prezydent USA twierdzi, że jego kraj od lat dawał się wykorzystywać reszcie świata. Że inne państwa nie płaciły dostatecznie wysokich ceł, zalewając swoimi towarami amerykańskie rynki. Że Europa nie płaciła za ochronę w ramach NATO, choć sama nie byłaby w stanie się obronić. A przez sieć organizacji międzynarodowych - od ONZ po Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID - Stany Zjednoczone umożliwiały rozwój wszystkim, tylko nie samym Amerykanom.

Dlatego Donald Trump zaczął nakładać na resztę świata ogromne cła, podawać w wątpliwość sens NATO i porzucać światowe instytucje. Potężne USAID, największa agencja pomocowa na świecie, została de facto zlikwidowana, a Waszyngton rozpoczął wielką rewizję swojego zaangażowania na świecie. W styczniu 2025 roku USA wystąpiły ze Światowej Organizacji Zdrowia, w lipcu z UNESCO, w październiku Trump nie wysłał delegacji na szczyt klimatyczny COP30, a sam nie pojawił się na najważniejszym spotkaniu w ramach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). W listopadzie prezydent USA całkiem zbojkotował spotkanie G20, wreszcie w styczniu USA hurtowo wystąpiły z aż 66 kolejnych instytucji międzynarodowych.

Czy cały świat rzeczywiście wykorzystywał USA? Jak to możliwe, że słabsze państwa mogły bezkarnie wyzyskiwać potężne supermocarstwo? I czy wielka zmiana polityki, zainicjowana przez Trumpa, zwiększa czy zmniejsza globalną potęgę USA?

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
Czytaj także:
Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski
Medal dla Polski, awantura w PiS, spotkanie Tuska
WARTO WIEDZIEĆ
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Uwaga, tu rano będzie ślisko. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Alkohol i rozbieżne wersje. Jest oświadczenie Słoweńców
EUROSPORT
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
METEO
imageTitle
Prestiżowy turniej bez Świątek. "Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku"
EUROSPORT
imageTitle
Największa sensacja igrzysk. Murowany kandydat do złota kończy bez medalu
EUROSPORT
imageTitle
Nowa miotła w Legii w dalszym ciągu nie działa
Najnowsze
imageTitle
Szymański dał się we znaki PSG. Jak się przełamywać, to w taki sposób
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij w "Faktach po Faktach" zdradził plany na sobotę
EUROSPORT
imageTitle
Wielka awantura w Radomiu. W ruch poszła nawet butelka
EUROSPORT
Władimir Semirunnij
Taki był piątek na igrzyskach. Polacy wreszcie poczuli dumę
EUROSPORT
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
METEO
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
"Nie pamiętam w historii naszego ugrupowania". Poseł o sytuacji w PiS
Polska
imageTitle
Ostatnie treningi za Polakami. Mocny Stoch, problemy Tomasiaka
EUROSPORT
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do 170 milionów złotych
BIZNES
Donald Tusk - Péter Magyar
Tusk: dziś Budapeszt chce być jak Warszawa
Świat
imageTitle
Oto najlepsi piłkarze ręczni świata. Zapisali się w historii
EUROSPORT
Nowe rozporządzenie unijne wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
Ministerstwo chce zmian w kamieniach milowych
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu? Bosak: chce, ale chyba nie powinien
Polska
Pamela Bondi
Zaszokowała wszystkich. Dlaczego przyjęła taką strategię?
Sebastian Zakrzewski
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
METEO
imageTitle
Sobota będzie dla nas? Kolejne szanse medalowe Polaków
EUROSPORT
Mieczysław Hryniewicz
Razem na planie przez dwie dekady. "Będzie ciebie bardzo brakowało, słonko"
Kultura i styl
imageTitle
Ostateczna decyzja w sprawie Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Marko Rubio
Sikorski rozmawiał z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"
Świat
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem
Polska
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
BIZNES
Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska
Polki z sukcesem na igrzyskach. W tle problem
Karolina Bałuc
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
METEO
Przemówienie Friedricha Merza podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica