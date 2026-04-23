Świat Trump: cieśnina Ormuz będzie rozminowana. A Iran nie wie, kto jest jego przywódcą

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie Źródło: TVN24/Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają Cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!" - dodał.

Trump: szalone walki wewnętrzne

W kolejnym wpisie amerykański prezydent stwierdził, że władze reżimu są podzielone.

"Iran ma ogromne trudności z ustaleniem, kto jest jego przywódcą! Po prostu nie wie! Walki wewnętrzne między 'twardogłowymi', którzy ponoszą OGROMNE porażki na polu bitwy, a 'umiarkowanymi', którzy wcale nie są umiarkowani (ale zyskują szacunek!), są SZALONE!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym. Jak dodał, USA sprawują całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormuz i "żaden statek nie może wpłynąć ani wypłynąć bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych". Jak skwitował, Ormuz będzie "mocno uszczelniony", dopóki Iran nie zawrze umowy.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

20 lub więcej min w Ormuzie

Jak napisał w czwartek amerykański dziennik "The Washington Post", przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie, część z których umieszczono przy użyciu małych łodzi. Jak dotąd nie było jednak informacji, by Iran kontynuował minowanie cieśniny już po zawieszeniu broni.

Urzędnicy mieli ocenić, że całkowite usunięcie min postawionych w cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem. Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

O walkach między przedstawicielami radykalnego i umiarkowanego obozu we władzach Iranu mówiła w środę rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, tłumacząc tym decyzję Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Powiedziała jednak, że służby wywiadowcze USA mają informacje o tym, kto w Iranie podejmuje decyzje.

