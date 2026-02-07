Trump cierpliwy w sprawie umowy z Iranem. "Mamy mnóstwo czasu"

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

- Mieliśmy bardzo dobre rozmowy na temat Iranu. Wygląda na to, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę - powiedział Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę. Odniósł się w ten sposób do piątkowych rozmów swojego wysłannika Steve'a Witkoffa z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim w Maskacie w Omanie o niewzbogacaniu uranu.

- Musimy zobaczyć, jaka to będzie umowa. Ale myślę, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę, tak jak powinien był ostatnim razem. Może teraz będzie inaczej niż ostatnio - dodał, przywołując amerykański atak na instalacje jądrowe z czerwca 2025 roku.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

Zapytany, jak długo jest gotów czekać na porozumienie w sprawie Iranu, Trump odpowiedział: Mamy mnóstwo czasu. Zaznaczył, że "nie jest w pośpiechu", jeśli chodzi o użycie siły w razie fiaska negocjacji, przypominając że podobnie zwlekał z atakiem na Wenezuelę.

Dyplomata: Teheran jest otwarty na dyskusję

Chociaż Iran wykluczył żądanie Waszyngtonu, aby nie wzbogacać uranu na swoim terytorium, dyplomata, który prosił o zachowanie anonimowości, powiedział agencji Reutera, że Teheran jest otwarty na dyskusję na temat "poziomu i czystości" wzbogacania uranu lub alternatywnych rozwiązań, w tym potencjalnego regionalnego konsorcjum.

W zamian Iran miał kilka żądań, takich jak "skuteczne i natychmiastowe zniesienie sankcji, w tym w sektorze bankowym i naftowym, oraz wycofanie amerykańskich zasobów wojskowych z Iranu".

Dla Waszyngtonu prowadzenie wzbogacania uranu - potencjalnej drogi do produkcji bomb atomowych - w Iranie jest nieprzekraczalną granicą. Teheran od dawna zaprzecza jakimkolwiek zamiarom zbrojenia produkcji paliwa jądrowego. Dyplomata powiedział jednak, że Teheran uważa, iż amerykańscy negocjatorzy "wydawali się rozumieć stanowisko Iranu w sprawie wzbogacenia".

Arakczi powiedział wcześniej irańskiej telewizji państwowej, że "to był dobry początek negocjacji". - Istnieje porozumienie w sprawie kontynuowania rozmów. Koordynacja dalszych działań zostanie ustalona w stolicach - powiedział Arakczi. - Jeśli ten proces będzie kontynuowany, myślę, że osiągniemy dobre ramy porozumienia - dodał.

