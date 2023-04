Donald Trump chwali intelekt Władimira Putina. "Prawdopodobnie ma zły rok"

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił we wtorkowym wywiadzie, że prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Chin Xi Jinping oraz przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un to "bardzo mądre" osoby. W rozmowie z Fox News wyraził opinię, że Putin ma "prawdopodobnie zły rok". Stwierdził również, że prezydent Francji Emmanuel Macron "właził Xi w d..." w czasie swej niedawnej wizyty w Pekinie.

Podczas wywiadu z gwiazdą Fox News, prawicowym dziennikarzem Tuckerem Carlsonem, Donald Trump krytykował zaangażowanie USA na Ukrainie, sugerując, że Kijów nie jest w stanie wygrać wojny. Według byłego prezydenta Ameryka obecnie "nie jest gotowa, by walczyć". - Odbudowałem nasze wojsko: nowe samoloty, nowe czołgi, nowe wszystko. Oni wzięli to wojsko, które odbudowałem, i oddali to wszystko Ukrainie - powiedział Trump.