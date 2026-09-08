Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Coraz bardziej "amerykańska" mapa. Donald Trump chce więcej

|
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO/ POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump wprowadza swoje poprawki do mapy świata. Nie ma mocy, aby zmieniać współrzędne poszczególnych miejsc, ale może zmieniać dotychczasowe nazwy, którymi posługują się federalne władze USA. Prezydent ma kolejne pomysły, by uczynić mapę bardziej "amerykańską". Materiał Michała Sznajdera.

Najnowszy pomysł prezydenta USA Donalda Trumpa to zmiana nazwy jednego ze stanów. Nowy Meksyk, jak dowiadujemy się z wpisów prezydenta i Białego Domu w mediach społecznościowych, miałby się nazywać Nowa Ameryka.

To nie oznacza obecnie formalnego, oficjalnego procesu zmiany nazewnictwa, ale przypomina inne działania, gdzie do takich zmian doszło. Propozycja pojawiła się wkrótce po tym, jak Donald Trump podjął decyzję, że jezioro Ontario będzie nazywało się jezioro Ameryki.

Na samym początku swojej drugiej kadencji nakazał zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz zmianę nazwy najwyższego szczytu Ameryki Północnej z - używanej przez rdzenną ludność - Denali na McKinley, nazwę honorującą prezydenta, który powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych.

Brak współpracy z Trumpem oznacza problemy

Gdy Donald Trump podpisuje swoje rozporządzenia, nowa nazwa staje się obowiązującą dla administracji federalnej. Sekretarz zasobów wewnętrznych ma dopilnować zmiany w oficjalnej państwowej bazie nazw geograficznych. Nowa nazwa musi być potem używana na federalnych mapach, w umowach, dokumentach, oficjalnej komunikacji.

Prywatne firmy nie mają obowiązku tego przestrzegać, ale też zwykle to robią, bo prywatni twórcy map i tak opierają się na oficjalnych nazwach. Dodatkowo Donald Trump potrafi wywierać bezpośrednią presję. W sprawie jeziora Ameryki Trump zadzwonił osobiście do firmy Apple.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AL DRAGO/ POOL

Ponadto brak współpracy na tym polu może rodzić problemy. Przekonała się o tym agencja AP, która oświadczyła, że będzie dalej odnosić się do Zatoki Meksykańskiej w tej sprawie, tylko dodatkowo używając nowej nazwy wskazanej przez Donalda Trumpa.

AP wyjaśniała, że jest globalną agencją informacyjną, a Zatoka Meksykańska funkcjonuje od ponad 400 lat, więc musi używać nazewnictwa, które jest zrozumiałe dla widowni na całym świecie. W efekcie prezydent miał nie wpuścić dziennikarzy na wydarzenie w Gabinecie Owalnym - sprawa trafiła do sądu.

Sposób Trumpa na promocję amerykańskiego dorobku

Takie decyzje prezydenta natrafiają też na opór polityczny. Gdy Trump zdecydował o zmianie jeziora Ontario na jezioro Ameryki, gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul napisała, że jej stan "nie będzie tego tak nazywał". Samorządy nie mają takiego obowiązku - podobnie jak nie mają go inne kraje.

Donald Trump obiecał "uczynić Amerykę ponownie wielką" i w jego własnych rozporządzeniach czytamy, że nowe nazwy mają promować amerykański dorobek, historię i narodową dumę.

Jest w tym też element politycznej konfrontacji - gdy amerykański przywódca zapowiadał Zatokę Amerykańską, jednocześnie ostro krytykował Meksyk za handel, kartele. W tle była też kwestia imigracji. Jezioro Ameryki pojawiło się w środku wojny handlowej z Kanadą, a podpisując decyzję, Trump natychmiast zaatakował Kanadyjczyków za to, jak traktują jego kraj.

W przypadku cieśniny Ormuz prezydent USA idzie jeszcze dalej - proponuje by nazwać ją cieśniną Trumpa. Na razie to tylko wpis w internecie.

Amerykanie mają zatokę i jezioro - czas na ocean

W przypadku Nowego Meksyku, który mógłby stać się Nową Ameryką, tutaj Trump nie ma nieograniczonej władzy. O ile może on jednostronnie zmienić nazwę jeziora czy góry - nazwa stanu jest wpisana w jego konstytucji. Gdy stan Rhode Island skracał swoją nazwę, odbyło się to na drodze referendum wśród jego mieszkańców.

Co Amerykanie myślą o zmianach wprowadzanych przez Trumpa? Ogólne sondaże na temat całego zjawiska nie są dostępne, ale jest sondaż dotyczący zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki - 63 procent Amerykanów jest przeciwko.

TRUMP
Donald Trump zapowiada zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej
Źródło: Reuters

Sam prezydent ma bardzo niskie notowania, wręcz rekordowo niskie. Jest często oskarżany o to, że kieruje się niewłaściwymi priorytetami. Zmiany nazw jezior czy zatok, gdy paliwa są tak drogie, a konflikt z Iranem nie został formalnie zakończony, mogą być uznane za doskonały na to przykład. Trump jednak sam nie planuje zmieniać obranej ścieżki.

- Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywało się Zatoką Meksykańską. Zmieniliśmy to i teraz powszechnie mówi się o Zatoce Amerykańskiej. Mamy zatokę, mamy jezioro. Teraz potrzebujemy tylko oceanu, więc może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku lub Pacyfiku, a może zmienimy nazwy obu - powiedział Donald Trump.

Ocean Amerykański, a może nawet dwa Oceany Amerykańskie: Zachodni i Wschodni - brzmi to jak coś niemożliwego, ale memy na ten temat już krążą.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
18 min
pc
Mastalerek: ja do szczekania w Sejmie się nie nadaję
Rozmowa Piaseckiego
Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Michał Sznajder
Michał Sznajder
Dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, specjalista ds. USA
Czytaj także:
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Ile zapłacą firmy za podwyżkę płacy minimalnej? Resort podał liczby
BIZNES
Tusk
"Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok"
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Świątek zirytowana pytaniem. "Nie ma w tym nic szczególnego"
EUROSPORT
imageTitle
Został ostatni krok. Rybakina jeden mecz od zdetronizowania Sabalenki
EUROSPORT
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Sprzedaż mieszkań rośnie o połowę. Kupujący obawiają się skoku cen
BIZNES
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych. Zawyją w pięciu dzielnicach Warszawy
WARSZAWA
Protesty przeciwko AfD w Berlinie
"Faszyzm nie jest alternatywą". Protestowali przeciwko AfD
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
METEO
imageTitle
Sądny wtorek w PKOl. W Warszawie zbiera się prezydium zarządu
EUROSPORT
47 min
Kaczyński
"Kaczyński chce zmian". Czemu ich nie wprowadził?
Kultura polityczna
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Ruszyły kanadyjskie cła odwetowe. Lista produktów jest długa
BIZNES
Polskie myśliwce
Poderwane samoloty, dwa alerty RCB. Niespokojna noc i poranek
Polska
Interwencja mężczyzny w miejscowości Puebla
Uratował dziecko w ostatniej chwili. Nagranie
Świat
imageTitle
Sensacyjnie ograła Świątek. W pewnym momencie straciła rachubę
EUROSPORT
30 min
reaktormaria
PremieraMamy uran, reaktor i kadry. "Nie udałoby się tego ukryć"
Czarno na białym
Rozpoczęcie roku szkolnego w Ukrainie
Te dzieci nie znają świata bez wojny. Chodzą już do przedszkola
Polska
Portret obalonego prezydenta Syrii Baszara al-Asada w opuszczonym biurze w Damaszku
Brutalnie tłumił protesty. Były generał aresztowany
Świat
Stacja kolejowa w Racławkach
"Był płacz. Matka roztrzęsiona". O krok od tragedii na peronie
Polska
Bartosz Bocheńczak kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa
Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach
Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Romana Ż.
Katowice
Andrzej Domański
Domański o słowach Pełczyńskiej-Nałęcz: powinna skoncentrować się na swoich zadaniach
Polska
imageTitle
"Dom się pali, musimy jak najszybciej powynosić te meble"
EUROSPORT
Bombardier Challenger 650
Trump zamyka amerykańskie niebo dla kanadyjskiego Bombardiera
BIZNES
Upał
Upał w Polsce. IMGW wydał żółte alarmy
METEO
pap_20231024_0AU
"Był obiad związany z 50. rocznicą urodzin marszałka Szymona Hołowni"
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
METEO
samochod kierowca droga AdobeStock_964743200
Kolizja drogowa bez papierowego formularza. Kierowcy wybierają mStłuczkę
BIZNES
imageTitle
Koszmar Świątek. "Nie szukałabym tu żadnych głębszych teorii"
EUROSPORT
Kropka nad i - Andrzej Domański
Domański: na propozycji prezydenta zyskaliby najbogatsi
BIZNES
imageTitle
Strzelił sześć goli i tyle go widzieli. Zaskoczenie w Krakowie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica