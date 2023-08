Donald Trump usłyszał cztery zarzuty. Nie przyznał się do winy, opuścił budynek sądu

Donald Trump, były prezydent USA usłyszał w sądzie federalnym w Waszyngtonie zarzuty i został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Nie przyznał się jednak do winy i tuż przed godziną 23 czasu polskiego opuścił budynek sądu. W sprawie, w której odpowiada były prezydent Stanów Zjednoczonych, chodzi o jego nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów w 2020 roku. Znana jest już data kolejnej rozprawy w tej sprawie.

Cztery zarzuty

Według opublikowanych we wtorek zarzutów były prezydent Stanów Zjednoczonych został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych o:

Śledczy działający w ramach dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha zarzucają Trumpowi, że wiedział, iż przegrał wybory, lecz mimo to, używając nielegalnych środków, dążył do nieuznania ich prawdziwych wyników "godząc w fundamentalną funkcję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych".

Trump: nie przyznaję się

Samolot z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował w amerykańskiej stolicy w czwartek wieczorem czasu polskiego. Jak mówił korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona, Trump przybył do budynku sądu około godziny 21.15.

Tuż przed godziną 22 prezydent USA wszedł na salę sądową. Tam Trump został pouczony o swoich prawach, a następnie został zapytany, czy przyznaje się do winy, czy nie. Były prezydent USA nie przyznał się.

Odpowiedzialność Trumpa za atak na Kapitol

Trumpowi zarzuca się też, że próbował wykorzystać przemoc podczas szturmu jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, by dążyć do swojego celu. - Atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku był bezprecedensowym atakiem na amerykańską demokrację i, jak opisane jest to w zarzutach, był napędzany przez kłamstwa. Kłamstwa wysuwane przez pozwanego godziły w fundamentalną funkcję rządu USA: proces zbierania, liczenia i zatwierdzania rezultatów wyborów prezydenckich - mówił wcześniej Smith podczas składania oświadczenia dla prasy.