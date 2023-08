Policyjne zdjęcie Trumpa robi furorę. Były prezydent liczy miliony

Trzy poprzednie dotyczą podżegania przez Trumpa jego zwolenników do sprzeciwiania się wynikowi wyborów prezydenckich, co doprowadziło do szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, niewłaściwego przechowywania tajnych dokumentów zabranych z Białego Domu po zakończeniu prezydentury oraz nieprawidłowości w zeznaniach finansowych w związku z wypłatą byłej gwieździe filmów porno, Stormy Daniels, pieniędzy w zamian za milczenie o związku z Trumpem przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.