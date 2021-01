Napisy na garażu i odcięty świński łeb na podjeździe. Atak wandali na dom Nancy Pelosi

Nieznani sprawcy zdewastowali dom przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Na jej garażu pojawiły się hasła, a na podjeździe rozlano substancję przypominającą krew i położono uciętą głowę świni. Wandale za cel wzięli także dom przywódcy republikańskiej większości w Senacie Mitcha McConnella.

Dom demokratki w San Francisco w Kalifornii został zdewastowany w piątek w nocy. Według lokalnych mediów motywem chuligańskiego czynu mogła być frustracja wywołana niedostatecznym wsparciem finansowym obywateli w dobie pandemii COVID–19. Nieznani sprawcy podłożyli na terenie posesji świński łeb, wylali substancję przypominającą krew oraz umieścili na drzwiach garażu hasła wyrażające rozgoryczenie z powodu fiaska próby przegłosowania w Kongresie wypłaty Amerykanom po 2 tysiące dolarów zapomogi. Napisali między innymi "We want everything", czyli "Chcemy wszystkiego".

Policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na dom spikerki Izby Reprezentantów. Nancy Pelosi do tej pory nie skomentowała sprawy.

Wandale zdewastowali dom Nancy Pelosi Enex

Pelosi nie była jednak jedyną ofiarą wandali. W tym samym czasie na oknach domu republikanina Mitcha Connella pojawiły się wykonane sprayem napisy "Gdzie są moje pieniądze" oraz "Mitch zabija biednych". Na skrzynce pocztowej polityka wypisano również wulgaryzmy pod jego adresem.

Przywódca republikańskiej większości w Senacie zablokował we wtorek starania, by jednogłośnie zatwierdzić ustawę Izby Reprezentantów o wsparciu w czasie pandemii kwotą 2 tysięcy dolarów Amerykanów o niskich zarobkach. W piątek nazwał to "socjalizmem dla bogatych".

Lider republikanów w Senacie Mitch McConnell PAP/EPA/JIM LO SCALZO

"W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na wandalizm i politykę strachu" - przekazał w wydanym w sobotę oświadczeniu McConnell.

Spór o wysokość wsparcia dla Amerykanów

O podwyższenie kwoty z ustalonych wcześniej 600 dolarów do 2 tysięcy dla każdej osoby, która zarabia poniżej 75 tysięcy dolarów rocznie, zabiegał przywódca demokratycznej mniejszości w wyższej izbie Kongresu, Chuck Schumer. Wcześniej opowiedział się za taką kwotą prezydent Donald Trump. W poniedziałek ustawę w tej sprawie uchwaliła kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów.

Niektórzy republikańscy senatorzy są przeciwni wypłaceniu Amerykanom tak wysokiej kwoty. Oznaczałoby to konieczność dodania do ustalonego wcześniej pakietu pomocowego w wysokości 900 miliardów dolarów kolejnych 463 miliardów, co wynika z szacunków Wspólnej Komisji Podatkowej Kongresu. Sprzeciw dyktują obawy o jeszcze większy wzrost deficytu budżetowego. We wtorek McConnell, mimo nacisków demokratów, nie zobowiązał się do wniesienia pod głosowanie bezpośredniego wsparcia podwyższonej kwoty.

Pelosi ubiega się o reelekcję

Dotychczasowa szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej będzie w niedzielę ponownie ubiegać się o stanowisko przewodniczącego niższej izby Kongresu USA.

Szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

Oczekuje się, że najpewniej nie utraci tej funkcji. 80-letnia Pelosi jest pierwszą w historii kobietą, która w roku 2007 objęła najwyższe stanowisko w Izbie Reprezentantów. Media amerykańskie spekulują, że przyszła kadencja będzie jej ostatnią na Kapitolu.

Autor:momo//now

Źródło: BBC, PAP