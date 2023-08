Eksplozja w piekarni w dominikańskim San Cristobal. Co najmniej 12 osób nie żyje, kilkudziesięciu rannych

W wyniku potężnej eksplozji, do której doszło w piekarni w hali targowej w mieście San Cristobal w Dominikanie, zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 60 zostało rannych. Kilkadziesiąt kolejnych uważa się za zaginione.

Do potężnej eksplozji doszło w poniedziałek w piekarni w hali targowej na Starym Rynku w mieście San Cristobal, 30 kilometrów na zachód od stolicy Dominikany - Santo Domingo.

We wtorek wciąż trwało gaszenie pożaru, a strażacy nie zdołali dotrzeć do źródła ognia, którym jest miejscowa piekarnia. Zginęło co najmniej dziesięć osób, a 65 zostało rannych. Kilkadziesiąt kolejnych uważa się za zaginione.