Eksplozja w dominikańskim San Cristobal. Rośnie liczba ofiar

Amerykański żołnierz Travis King, który uciekł z Korei Południowej 18 lipca, przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy i wyraził chęć szukania schronienia w Korei Północnej - podały w środę północnokoreańskie państwowe media. Pentagon oświadczył we wtorek, że nadal pracuje nad bezpiecznym powrotem 23-latka do kraju.