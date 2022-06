Minister zginął we własnym gabinecie. Zastrzelił go przyjaciel z dzieciństwa

Zgubne zaufanie

Zdaniem Fausta Rosario Adamesa, szefa lokalnego portalu Acento, tym, co doprowadziło do tragedii było zaufanie, jakim darzył sprawcę zarówno minister, jak i ekipa odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. – To był jego przyjaciel z dzieciństwa, znajomy ze szkoły. Przyjaźnili się od wielu lat. Jest wiele zdjęć, na których są razem. Według naszych informacji, gdy w gabinecie ministra wybuchła kłótnia, asystent, słysząc podniesione głosy, zapytał, czy ma wezwać ochronę. Minister odpowiedział jednak, że nie ma takiej potrzeby, bo to jego przyjaciel – opowiadał.