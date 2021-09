Talibowie ogłaszają przejęcie kontroli nad Doliną Pandższuru. "Nasz kraj został całkowicie wyzwolony z zamętu wojny"

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid poinformował, że Dolina Pandższiru znajduje się pod ich całkowitą kontrolą. To ostatnia prowincja, w której stawiano opór talibom. Rzecznik walczącego z nimi Narodowego Frontu Obrony zdementował jednak te doniesienia.

Tysiące talibów opanowało w nocy z niedzieli na poniedziałek osiem regionów prowincji Pandższer - powiedzieli agencji Associated Press anonimowi świadkowie tych wydarzeń. W niedzielę wieczorem widziano też dziesiątki pojazdów talibów wjeżdżających do doliny - dodała AP. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują talibów przed siedzibą gubernatora Pandższeru - pisze Reuters.

Doniesienia talibów zdementował Narodowy Front Obrony (NRF), utrzymujący, że walki o Dolinę Pandższiru ciągle trwają. - To nieprawda, talibowie nie opanowali Pandższeru, ich deklaracje są bezpodstawne - powiedział stacji BBC rzecznik NRF Ali Maisam Nazary. Antytalibscy bojownicy poinformowali również na Twitterze, że siły NRF są obecne we wszystkich strategicznych miejscach Doliny Pandższiru i kontynuują walki. "Zapewniamy Afgańczyków, że walka przeciwko talibom i ich partnerom będzie trwała do czasu zwycięstwa sprawiedliwości i wolności" - ogłosili.